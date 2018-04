Heidelberg. (RNZ/pad) Das zweite Bürgerforum zur Konversion Rohrbach findet am Dienstag, 1. April von 18 bis 21 Uhr in der Turnhalle der Internationalen Gesamtschule Heidelberg in der Baden-Badener Straße 14 statt.

Aufbauend auf den Ergebnissen des ersten Bürgerforums soll nun der städtebauliche Ideenwettbewerb für das im September 2013 an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben übergebene ehemalige US-Hospital vorbereitet werden. Der Wettbewerbs soll möglichst vielfältige Ideen und Impulse für die Entwicklung der 9,3 Hektar großen Konversionsfläche hervorbringen.