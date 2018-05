Von Birgit Sommer

Der achtjährigen Selma wird ihr Zoobesuch am 26. März in Heidelberg immer in Erinnerung bleiben: Eine Fossa, das größte Landraubtier Madagaskars, biss sie in den linken Mittelfinger. Fünf Tage lang blieb das Mädchen aus dem Ruhrgebiet in der Chirurgischen Klinik zur Beobachtung, weil die Mediziner nicht wissen, welche Erreger Tiere aus den Tropen verbreiten können. Sie wollte am folgenden Tag sogar noch einmal das Raubtier sehen, das sie verletzt hatte.

Ihre Eltern haben die Tiergarten GmbH auf Zahlung von Schmerzensgeld und Schadenersatz für die anfallenden Fahrtkosten aus dem Ruhrgebiet nach Heidelberg verklagt. Gestern war der Gütetermin vor dem Amtsgericht, doch eine Einigung kam nicht zustande. Rechtsanwalt Hans-Jürgen Hexel wollte einem Vergleich bei 750 Euro ohne Rücksprache mit der Haftpflichtversicherung des Zoos, dem Badischen Gemeindeversicherungsverband, nicht zustimmen. Und die Eltern von Selma wollen ihre Anwalts- und Gerichtskosten erstreiten.

Mit Mutter, dem eineinhalbjährigen Bruder, dem Großvater und zwei Cousins im Alter von sechs und zwölf Jahren machte Selma damals einen Familienausflug in den Zoo; auf einer schmalen Abzweigung vom Hauptweg kamen die Kinder samt Opa zum Fossakäfig am Neckardamm. Selma geriet mit der Hand an den Käfig, und eines der Raubtiere, die vor drei Jahren aus dem Duisburger Zoo nach Heidelberg gekommen waren, schnappte nach ihrem Mittelfinger. Richterin Susanne Puhl überzeugte sich beim Gütetermin von den zurückgebliebenen Narben und der etwas eingeschränkten Bewegungsfähigkeit.

Der schmale Pfad zum Gehege am Neckardamm ist eigentlich ausschließlich für die Tierpfleger gedacht. Er war auch mit einer in zwei Pfählen hängenden Schnur abgesperrt, doch diese Schnur, so die Kläger, sei knöchelhoch durchgehangen und nicht als Absperrung erkennbar gewesen. Ihr Anwalt Claus Nadeschdin fragte nach der Tierhalterhaftung und der Verantwortung des Zoos. Für Gegenanwalt Hans-Jürgen Hexel ist auch eine knöchelhohe Absperrung immer noch etwas, was bewusst überstiegen werden muss. Zudem gebe es eine Besucherordnung im Zoo, dass Absperrungen nicht übergangen werden dürften. Und er ergänzte: "Wie ist das mit der Aufsichtspflicht?"

Für die Richterin war klar: Der Zoo müsse dafür sorgen, dass Kinder nicht zu Schaden kommen könnten. Andererseits erhob sich für sie die Frage, worauf Kinder selbst achten können und inwieweit die Eltern ihre Aufsichtspflicht verletzt haben. Bis zum nächsten Verhandlungstermin am 28. November, bei dem der Großvater befragt werden soll, will sich die Richterin vor Ort ein Bild von Wegen und Absperrungen machen.

Frank-Dieter Heck, der Kaufmännische Leiter des Zoos, bedauerte gegenüber der RNZ die Verletzungen des Mädchens. "Der erste Fall bei jährlich 600 000 Besuchern", meinte er. Die Absperrung jedoch sei erkennbar gewesen. Inzwischen wurde der fragliche Weg mit einem doppelten Seil gesichert. "Wir machen permanent Verbesserungen, damit ja nichts passiert." Daraus dürfe man aber nicht schließen, dass der Weg vorher nicht ausreichend gesichert gewesen sei, verwies Anwalt Hexel auf die eindeutige Rechtsprechung. Der Heidelberger Zoo jedenfalls wünscht sich "im Sinne unserer Besucher" eine befriedigende Beilegung des Rechtsstreites. Heck: "Wir sperren uns nicht gegen einen Vergleich. Der Zoo ist immer entgegenkommend."