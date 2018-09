RNZ. Das "Schaufenster des Sports" - diesmal passt die Veranstaltung des Sportkreises Heidelberg ganz zum Internationalen Deutschen Turnfest - lockt kleine und große Gäste am Pfingstmontag, 20. Mai, ab 13 Uhr auf die Neckarwiese zu über 30 kostenlosen Mitmachangeboten und einem bunten Bühnenprogramm. Abends erwartet die Gäste zudem eine Schlossbeleuchtung zur Eröffnung des Turnfestes.

Über 30 Sportvereine stellen sich am Montag mit ihrem Sportangebot auf der Bühne und dem Neckarvorland vor. Ob Tischtennis oder Kistenklettern, Bungee-Trampolin oder Parkour, Gladiatoren-Kämpfe oder Tischkicker, auf die Gäste der Veranstaltung warten eine Menge interessanter sportlicher Herausforderungen zum Ausprobieren.

Neben klassischen Sportarten wie Basketball (USC Heidelberg), Tennis (TC Schwarz-Gelb Heidelberg), Handball (PSV Heidelberg), Jazztanz (TV Spechbach), Rhythmische Sportgymnastik (TSG Wiesloch) und Rugby (SC Neuenheim) können die Besucher auch außergewöhnliche Disziplinen kennenlernen, wie zum Beispiel Sepak Takraw (Sepak Takraw Heidelberg), Segeln (Seglervereinigung Heidelberg), Bogenschießen (Schützengesellschaft Wieblingen), Rollkunstlauf (RSV Wilhelmsfeld), Ultimate Frisbee (TSG 78 Heidelberg), Westerntanz (Restless Boots Walldorf) und Rope Skipping (TV Horrenberg-Balzfeld/LSV Ladenburg).

Einen Schwerpunkt bilden in diesem Jahr die Kampfsportarten. Neben den Klassikern Ringen (AC Germania Ziegelhausen), Karate (Fudokan Heidelberg) und Tae-Kwon-Do (Heidelberger Tae-Kwon-Do Verein) werden auch weniger bekannte Sportarten wie Capoeira (Deutsch-Brasilianisches Zentrum), Aikido (Aikido Gemeinschaft Heidelberg) und Kung Fu (SRH Campus Sports) auf der Bühne vorgestellt. In kleinen Workshops kann sich jeder selbst an diesen Sport-Künsten versuchen. Zum Deutschen Turnfest gibt es zudem Beiträge aus den Bereichen Turnen und Akrobatik. Eine Turnshow wird von den Leistungsturnerinnen des TV Mauer unter dem Titel "Hexenturnen" zusammen mit dem Kinder- und Jugendcircus Peperoni mit "Menschenpyramiden" und "Leiter-Akrobatik" sowie dem Heidelberger TV mit "Cheerleeding" geboten.

Tänzerische Darbietungen umfassen Orientalischen Tanz, Flamenco, Video-Clip-Dancing (TC Couronne Heidelberg), Kindertanz (TSV Wieblingen), Hip-Hop (TSG Rohrbach) oder Gesellschaftstänze (TB Dilsberg).

Speziell für Kinder stehen die KISS-Spielewelt (TSG Rohrbach), eine Hüpfburg, Klettern an der Kletterwand (DAV Heidelberg), Bewegungsmemory (SMILE St. Leon Rot), eine XXL-Hindernis-Landschaft und Kinderschminken (Unicef) auf dem Programm.