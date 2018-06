Von Steffen Blatt

Im Raum "Europa" im zweiten Stock eines Technologiepark-Gebäudes an der Berliner Straße wird auf einem Ständer ein Stück Laminatfußboden präsentiert. Es ist über Drähte mit einem schwarzen Kasten verbunden. Dreht man an einem Knopf, leuchtet das Pressholz, denn es ist mit einer hauchdünnen Folie überzogen, die Leuchtdioden enthält. Das könnte eine Anwendung für "Organische Elektronik" sein, die in Heidelberg verstärkt angesiedelt werden soll - und wenn es nach der Stadt, dem Technologiepark und der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar geht, auf den Patton Barracks, der ehemaligen US-Kaserne zwischen Speyerer Straße und Kirchheimer Weg.

Dort soll ein Technologiepark für diesen Technikzweig entstehen, mit diesem Vorschlag wird die Verwaltung in die Bürgerbeteiligung für die Nachnutzung des 14,8 Hektar großen Geländes gehen, die nächste Woche beginnt. Die Voraussetzungen dafür scheinen in Heidelberg bestens zu sein, denn die Grundlagenforschung gibt es schon: 2008 gewann das Cluster für Organische Elektronik der Metropolregion einen Wettbewerb und erhielt vom Bund über fünf Jahre 40 Millionen Euro Fördergelder. Noch einmal dieselbe Summe legten die Kooperationspartner aus der Wirtschaft - Merck, BASF, SAP und Heidelberger Druckmaschinen - drauf. Zusammen mit den Universitäten Heidelberg und Mannheim sowie dem Karlsruher Institut für Technologie entstand das "Innovation Lab", in dem heute rund 200 Mitarbeiter angestellt sind. Nachdem die Bundesförderung ausgelaufen war, übernahmen die Projektpartner die Finanzierung.

Jetzt sollen auch Anwendungsmöglichkeiten für die Zukunftstechnik in Heidelberg entwickelt werden, und die sind zahlreich: biegsame Displays, Solarzellenfolien, die auf unebenen Untergrund gedruckt werden können, Etiketten, die ihre Farbe verändern und dadurch Informationen mitteilen, oder leuchtende Tapeten und Fußböden. Eine Studie des CIMA Instituts für Regionalplanung, die von Stadt, Technologiepark und IHK in Auftrag gegeben wurde, sagt der Organischen Elektronik ein rasantes Wachstum voraus: Bis 2035 könnte die Technologie weltweit für Umsätze von bis zu 350 Milliarden US-Dollar sorgen.

Auf dieser Welle wollen Heidelberg und die Metropolregion mitsurfen - und sie bringen laut CIMA-Studie dafür offenbar einen Standortvorteil mit, denn alle wesentlichen Wirtschaftszweige sind hier vertreten: Die Chemie-Riesen BASF und Merck liefern die Grundstoffe, SAP das IT-Wissen und Heideldruck die Technik für neue Druckverfahren. "Heidelberg ist die Herzkammer der Organischen Elektronik in Deutschland", sagte dann auch IHK-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Niopek gestern bei der Vorstellung der Studie. Die Studie spricht sogar von einem "weltweiten Alleinstellungsmerkmal".

Die Experten prüften auch, wo in Heidelberg ein Technologiepark für die Organische Elektronik am besten angesiedelt werden könnte. Beim Vergleich mit den ehemaligen US-Flächen in der Südstadt und dem Campus Neuenheimer Feld mit dem bestehenden Technologiepark wurden die Patton Barracks mit Abstand am besten bewertet: Es gibt genügend Flächen - vor allem im westlichen Teil, wo fast keine erhaltenswerten Gebäude stehen -, man ist flexibel bei der Einteilung, bis zum Innovation Lab in der Speyerer Straße sind es nur wenige Meter, und schließlich ist das Gelände auch gut zu erreichen.

Dabei wird aber nicht auf einen Schlag die gesamte infrage kommende Fläche mit Laboren, Büros und Produktionsstätten bebaut. "Man wird mit einem kleinen Nukleus beginnen und Möglichkeiten zum Wachstum offenhalten", erklärte André Domin, der Geschäftsführer des Technologieparks im Neuenheimer Feld. Auch für Zwischennutzungen soll Platz sein, damit die Vorratsflächen nicht jahrelang leer stehen.

Überhaupt werden jetzt erst einmal die Heidelberger gefragt. Am Donnerstag, 20. November, beginnt um 18 Uhr im Bürgerzentrum Kirchheim das erste Forum zur Nachnutzung der Patton Barracks, bei dem zunächst Ideen gesammelt werden. Und Oberbürgermeister Eckart Würzner ist überzeugt, dass der Vorschlag der Stadt ankommt: Schließlich hätten sich die Bürger schon bei den allerersten allgemeinen Beratungen zu den US-Flächen dafür ausgesprochen, dort Wirtschaftsbetriebe anzusiedeln. Und ein klassisches Gewerbegebiet soll es ohnehin nicht werden. Würzner: "Heutzutage wollen Unternehmen ein attraktives Umfeld für ihre Mitarbeiter, mit Kultur- und Freizeitangeboten und zeitlich begrenztem Wohnen."