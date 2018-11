msc. Ab dem 13. Juni werden Jugendliche in ganz Deutschland für drei Tage quasi durcharbeiten und im Rahmen der 72-Stunden-Aktion der katholischen Jugendverbände Projekte umsetzen. In diesem Jahr reicht die Aktion schon zum dritten Mal bis nach Peru. Diesmal unterstützen die Freiwilligen der Erzdiözese Freiburg vor Ort die VERC, eine lokale Initiative zum Umweltschutz im Norden des Landes. Unter Anleitung von ANIA, einer bekannten Kinder-Umwelt-Organisation und zusammen mit mehreren Dutzend junger Peruaner und drei Freiwilligen des Deutschen Roten Kreuzes wollen die 15 Jugendlichen in 72 Stunden aus einem Hektar Brachland einen Kinderwald machen. David Weihrauch (Foto: RNZ) aus Heidelberg ist einer von ihnen. Seit zehn Monaten lebt und arbeitet der 20-Jährige in Peru.

> Warum habt ihr euch für VERC entschieden?

Erst einmal haben wir uns entschlossen, im Bereich Umwelt zu arbeiten. Das Tolle ist, das es dazu eine lokale Projektgruppe gibt, so wird die Aktion auch nach den 72 Stunden weitergehen.

> Was war euch bei der Entscheidung besonders wichtig?

Dass wir ein lokales Projekt unterstützen. Nicht wir Deutschen sind es, die da etwas auf die Beine stellen, wir helfen "nur". Was auch ein Teil der Idee ist: Jeder Freiwillige bringt aus dem ganzen Land einen engagierten Freund mit, und für den gibt es dann eine Fortbildung von ANIA. Der Gedanke und der Einsatz für Umweltschutz sollen sich so im ganzen Land verbreiten.

> Was ist das Ziel des Projekts?

Mit dem Kinderwald wollen wir einfach einen Raum für Begegnungen schaffen, wo Kinder die Natur kennenlernen sollen. Sie können dabei selbst entscheiden, was genau wir bauen, von der Schaukel zum Bewässerungssystem. Die Kinder werden in den 72 Stunden ebenfalls ganz aktiv dabei sein.

> Wie steht es um den Umweltschutz in Peru?

Er steckt noch in den Kinderschuhen. Das war auch der Grund, warum wir uns entschieden haben, in diesem Bereich zu arbeiten. Uns ist einfach aufgefallen, dass es viele Orte gibt, die ganz furchtbar vermüllt sind. Umweltschutz ist aber auf jeden Fall ein Thema in Peru, das immer mehr Aufmerksamkeit gewinnt. Und Initiativen wie VERC zeigen, dass sich da einiges tut.

Fi Info: Das Projekt Kinderwald braucht noch dringend Spenden. Kontoverbindung: Fachstelle Freiwilligendienste im Ausland, Nr.: 12076912, BLZ: 68050101, Sparkasse Freiburg Nördlicher Breisgau, Verwendungszweck: "Spende 72h VERC".