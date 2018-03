Von Micha Hörnle

Zehn Namen stehen am Sonntag, 13. März, auf dem Stimmzettel für die Landtagswahl. Diese hatte der Kreiswahlausschuss für den Wahlkreis 34 Heidelberg am 19. Januar zugelassen. Die RNZ bat alle zehn Bewerber um die wichtigsten biografischen Angaben und stellte ihnen dieselben vier Fragen, die im SMS-Stil, also mit maximal 160 Zeichen, zu beantworten waren. Die RNZ gibt die Antworten von neun Kandidaten unverändert und im Wortlaut wieder. Nur von einem Bewerber erhielt die RNZ keine Antwort: von Fredy Halbroth (Die Republikaner) - trotz telefonischer Kontaktaufnahme unter seiner Mannheimer Adresse und mit dem Landesverband der rechtsradikalen Partei.

Am Sonntag in zwei Wochen sind rund 98 000 Heidelberger wahlberechtigt, die ihre Stimme in einem der 95 Wahllokale abgeben können. Rund 900 städtische Wahlhelfer sind an diesem Tag im Einsatz. Bisher wird Heidelberg im Stuttgarter Landtag nur von Theresia Bauer vertreten, die erstmals für die Grünen das Direktmandat errang, das zuvor immer an die CDU gegangen war (Ergebnis vom 27. März 2011: Grüne: 36,7 %, CDU: 28,0 %, SPD: 22,9 %, FDP: 5,3 %, Die Linke: 3,4 %, Piraten: 2,3 %, ÖDP: 0,7 %, Republikaner: 0,6 %).

In der vorigen Legislaturperiode (2006 bis 2011) gab es mit ihr und Werner Pfisterer (CDU) noch zwei Heidelberger Abgeordnete. Besonders war die Zeit zwischen 2001 und 2006: Da entsandte die Stadt mit Bauer, Pfisterer und Claus Wichmann (SPD) drei Parlamentarier; diese Konstellation gab es bereits von 1988 bis 1992 - mit Karl Weber (CDU), Brigitte Unger-Soyka (SPD) und Reinhard Bütikofer.