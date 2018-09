Von Micha Hörnle

Heidelberg. Ist der ganz große Bauboom vorbei? Zumindest legen das die offiziellen Zahlen der Stadtverwaltung nahe. Zwar kamen im letzten Jahr mit 670 neuen Wohnungen "netto" - 797 wurden fertiggestellt und 127 abgerissen - in etwa so viele auf den Markt wie 2015, allerdings sind die 900er-Werte der Jahre 2012 bis 2014 vorbei. Städtischerseits gibt es das Ziel, 800 Einheiten im Jahr zu schaffen. Am fleißigsten wurde mit knapp 290 Wohnungen in Bergheim gebaut - allerdings vor allem, weil ein Appartementblock des privaten Bildungsanbieters F+U fertig wurde. Den zweiten Platz belegt der jüngste Heidelberger Stadtteil Bahnstadt mit 186 neuen Wohneinheiten, gefolgt von Kirchheim mit 177 - davon allein 156 im Quartier Höllenstein, das die städtische Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz gerade völlig neu baut. Bis dato hatte die Bahnstadt die Heidelberger Fertigstellungsstatistik unangefochten angeführt, noch im letzten Jahr wurden hier 431 neue Einheiten gezählt. Langsam, aber sicher ist auch die Bahnstadt fertiggebaut.

Bei den Neubauwohnungen gibt es eine ziemliche "Unwucht" zwischen den Stadtteilen: Im Grunde verteilen sich die Fertigstellungen auf Bergheim, Bahnstadt und Kirchheim, anderswo kommen eher wenige Einheiten neu auf den Markt: fünf in der Weststadt, sechs in Ziegelhausen, elf in Neuenheim, 13 im Pfaffengrund, 17 in Handschuhsheim und 25 in Rohrbach. Im Gegensatz dazu wurde in der Altstadt, auf dem Boxberg und im Emmertsgrund keine einzige Wohnung neu gebaut. In Schlierbach (-6), Wieblingen (-3) oder in der Südstadt (-38) gab es sogar weniger Wohnungen als im Jahr zuvor - in der Südstadt vor allem wegen des Abrisses der US-Wohnblöcke, an deren Stelle aber neu gebaut werden soll. In gewissem Umfang fühlt man bereits jetzt schon die Konversion - also die Neunutzung militärischer Liegenschaften - auf dem Wohnungsmarkt: 2016 gab es allein in der Südstadt 80 renovierte Wohnungen frisch auf dem Markt.

Auffällig ist vor allem der gewaltige Anteil der sogenannten Mikroappartements, also Wohnungen mit einem oder zwei Zimmern. Im letzten Jahr machten sie 61 Prozent aller fertiggestellten Wohnungen aus, 2015 waren es 58 Prozent, 2012 aber erst 41 Prozent. Allein auf dem Campus von F+U gegenüber vom Hauptbahnhof wurden 289 Wohnungen gebaut (43 Prozent aller Fertigstellungen in Heidelberg und praktisch die gesamte Neubauleistung in diesem Stadtteil). Bereits 2015 kamen größere Stückzahlen von Ein- und Zwei-Zimmer-Wohnungen auf den Markt, vor allem in der Bahnstadt. Mittlerweile machen die 1219 Mikroappartements sogar fast 57 Prozent der insgesamt 2144 Wohnungen in diesem Stadtteil aus. Spiegelbildlich gibt es stadtweit vergleichsweise wenige größere Einheiten: 13 Prozent haben drei Zimmer, 15 Prozent vier und elf Prozent mehr als fünf. Vor fünf Jahren sah es noch anders aus: Da hatten knapp 60 Prozent aller neuen Wohnungen "drei Zimmer plus", 19 Prozent sogar mehr als fünf Zimmer.

Oder anders formuliert: Der Bauboom seit 2012 - seither wuchs die Zahl der Wohnungen um knapp 4100 auf 76.463.- ist ohne die Mikroappartements nicht denkbar: Ihr Anteil an allen zwischen 2012 und 2016 neugebauten Wohnungen liegt bei 52 Prozent. Mittlerweile haben 19,1 Prozent aller Heidelberger Wohnungen ein oder zwei Zimmer, 2012 waren es nur 17,6 Prozent. Das sorgte schon in der Kommunalpolitik für einige Kritik, allerdings stimmt auch, dass die Mini-Wohnungen sofort vergriffen sind und praktisch nie leer stehen. Der Bedarf für diese Wohnform ist also da.

Laut Statistik haben die Schlierbacher und Ziegelhäuser am meisten Platz in ihren Wohnungen: Man zählte 51,6 und 49,5 Quadratmeter Wohnfläche pro Einwohner. Am Ende der Statistik liegt der Emmertsgrund mit 31,9 Quadratmetern. Die Bahnstadt mit ihren vielen Mini-Wohnungen kommt auf 37,5 Quadratmeter - etwas unter dem Stadtschnitt von 39,2.