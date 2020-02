Heidelberg. (pol/pne) Ein Unbekannter hat in der Nacht von Montag auf Dienstag versucht, in ein Anwesen in der Gaisbergstraße einzubrechen. Laut Polizei ging diese Information gegen 1 Uhr bei den Beamten ein.

Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte rückten daraufhin sofort aus. Der Täter war zu diesem Zeitpunkt aber schon geflüchtet - offenbar wegen eines Bewohners: Dieser soll durch ein Geräusch des Rolladens wach geworden sein und anschließend auf sich aufmerksam gemacht haben.

Die Fahndung nach dem Einbrecher blieb bislang erfolglos. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Rufnummer 06221/99-1700 oder bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter 0621/174-4444 zu melden.