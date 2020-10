Heidelberg. (pol/ahn) Mit einem mehrere Kilo schweren Stein hat ein bislang unbekannter Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Glasscheibe eines Einkaufscenters in der Hertzstraße eingeworfen. Wie die Polizei mitteilte, verschaffte sich der Unbekannte dadurch Zutritt in den Innenbereich des Einkaufscenters. Hier machte sich der Täter dann gewaltsam an einer Glasschiebetür zu schaffen. Der Sachschaden beläuft sich auf 8000 Euro. Ob der Täter Beute machte, ist Ermittlungssache.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/34180 an die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Süd zu wenden.