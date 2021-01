Heidelberg-Rohrbach. (pol/mare) Ein vermeintlich verletztes Lämmchen wurde am Montagnachmittag aus einer misslichen Lage in Rohrbach gerettet. Und blieb laut Polizei unverletzt.

Am Montagnachmittag meldete ein Anrufer demnach der Polizei, dass er ein Lamm in einem Stall in der Leimer Straße entdeckt habe, das offenbar verletzt sei und am Boden läge. Daraufhin wurden von der Polizei die Tierrettung und das Veterinäramt verständigt. Auch der Besitzer wurde kontaktiert und kam zum Schaf-Stall. Vor Ort stellte sich heraus, dass das kleine Lämmchen unverletzt war und lediglich im schlammigen Boden feststeckte.

Das Tier wurde aus seiner misslichen Lage befreit und lief sofort putzmunter davon.