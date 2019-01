Heidelberg. (pol/mare) Randale in Schlierbach: In der Nacht zu Sonntag ging es hoch her im Heidelberger Stadtteil - denn wie die Polizei mitteilt, wurde eine Feier gestört und Außenspiegel an Autos demoliert.

Zunächst wurde eine Feier des Stadtteilvereins Schlierbach im Bürgerhaus gestört. Zwölf Menschen gesellten sich uneingeladen dazu, wobei zwei davon sehr aggressiv auftraten. Sie warfen etwa Tische im Bürgerhaus um.

Später wurden dann mehrere geparkte Autos in der Schlierbacher Landstraße beschädigt: Die Außenspiegel der Fahrzeuge wurden abgetreten. Ob die zwölfköpfige Gruppe dafür verantwortlich ist, ermittelt derzeit die Polizei.

Dafür sucht sie nach Menschen, die Hinweise geben können. Wer also etwas zu den Vorfällen bemerkt hat, kann sich telefonische bei der Polizei melden. Rufnummer: 06221/991700.