Heidelberg. (pol/mün/van) An der Abfahrt Sandhausen/Patrick-Henry-Village der Bundesstraße B535 ist am Montagvormittag ein Mülllaster verunglückt. Das berichtet die Polizei. In der Kurve ist das schwere Fahrzeug umgekippt. Offenbar war der Fahrer zu schnell unterwegs gewesen.

Bei dem Unfall wurde der 57-jährige Fahrer leicht verletzt und zur Erstversorgung in eine Klinik eingeliefert. Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Derzeit finden die Bergungsarbeiten statt, die sich nach derzeitiger Schätzung bis nach 13 Uhr hinziehen dürften. Die K9711 ist in beiden Richtungen gesperrt.

Update: 9. Juli, 12.37 Uhr