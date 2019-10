Heidelberg. (pol/mare) Ein Lkw hat am Dienstag an den Neckarstaden eine Radfahrerin gestreift und so zu Fall gebracht. Die 17-Jährige musste ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilt.

Sie war demnach gegen 15.40 Uhr an den Neckarstaden unterwegs. Der Lkw fuhr vom Bismarckplatz aus in Richtung Neckarstaden und übersah dabei die Radfahrerin, die auf dem Radweg fuhr.

Es kam zu einer Berührung, woraufhin die junge Frau stürzte und sich verletzte. Sie wurde an der Unfallstelle erstversorgt und in einem Krankenhaus ambulant weiterbehandelt. In welcher Höhe Gesamtschaden entstand, ist bislang noch nicht bekannt.