Heidelberg. (pol/fro) Eine verletzte Person und erheblicher Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend auf der Autobahn A5 bei Heidelberg ereignet hat. Ein 24-jähriger Mann war gegen 17.45 Uhr mit seinem Fiat Kleinlaster auf der A5 in Richtung Frankfurt unterwegs. Am Autobahnkreuz Heidelberg wollte er auf die A656 in Richtung Mannheim wechseln.

Wie die Polizei mitteilt, kam er dabei am Beginn des Abbiegestreifens nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen den Fahrbahntrenner. Anschließend schleuderte er nach rechts, prallte gegen die Leitplanken und kam schließlich entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen.

Der Mann wurde dabei verletzt und zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert, wo er zunächst stationär aufgenommen wurde. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.