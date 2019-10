Heidelberg. (pol/rl) Ein 41-jähriger Fahrradfahrer war am Dienstag um 16 Uhr auf dem Gehweg des Langen Angers Richtung Speyerer Straße unterwegs. In Höhe des Hauses Nr. 8 kollidierte er mit einem BWM, der in dieselbe Richtung fuhr und nach rechts in ein Grundstück abbiegen wollte.

Der Radler wurde nur leicht verletzt. Zum Unfallzeitpunkt trug er keinen Helm. Der Rettungsdienst brachte der Radler zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der BMW wurde stark beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.