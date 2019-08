Heidelberg. (pol/mün) Eine 35 Jahre alte Spaziergängerin wurde am Montagnachmittag zwischen Zoo und Neckar von einem Unbekannten belästigt. Gegen 14.30 Uhr war die Frau auf dem Fußweg hinter dem Zoo am Neckar unterwegs. Vor ihr lief ein Mann, der schließlich zum Treppenabgang in Richtung Neckar ging.

Als die Frau den Treppenabgang passierte, lag der Mann auf einer Mauer in Ufernähe. Sein Hosenladen war geöffnet, sein Geschlechtsteil war sichtbar. Als er die Spaziergängerin wahrnahm, setzte er sich auf und suchte Blickkontakt zu ihr, berichtet die Polizei.

Die Frau setzte ihren Weg zunächst schnellen Schrittes fort. Als sie bemerkte, dass ihr dem Mann mit offener Hose folgte, rannte sie davon, heißt es vonseiten der Polizei.

Der unbekannte Mann soll etwa 30 bis 35 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein. Er habe eine schlanke Figur, kurze dunkle, braune Haare und eine sonnengebräunte Haut. Bekleidet sei er mit einer langen Jeans und einem weißen Shirt gewesen. Er habe einen roten Rucksack oder eine rote Tasche bei sich gehabt.

Zeugen sollen sich bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der Rufnummer 0621/174-4444 melden.