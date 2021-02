Heidelberg. (pol/make) In der Nacht von Sonntag auf Montag ist in einem Haus in der Schützenstraße ein Einbruch versucht worden. Laut Polizeiangaben versuchten der oder die Täter, die Terrassentür in einem Wohnhaus aufzubrechen.

An der Terrassentür wurden Hebelspuren festgestellt. Wie sich weiter herausstellte, betrat der Täter einen angrenzenden, unverschlossenen Schuppen und entwendet daraus ein Modellauto.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei in Heidelberg zu melden.