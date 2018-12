Heidelberg. (pol/van) Mit dem Geldwechseltrick versuchten unbekannte Betrüger in der Altstadt ihr Glück. Wie die Polizei berichtet, sollen die beiden bislang unbekannte Männer am Freitag zwischen 13 und 13.30 Uhr in zwei Geschäften beim Bezahlen eines günstigen Artikels versucht haben, sich einen 50-Euro-Schein wechseln zu lassen.

Die Angestellten bemerkten offenbar jedoch, dass einer der Täter seinen Geldschein wieder an sich nahm. Die Trickbetrüger verließen daraufhin das Geschäft. In einem dritten Fall hatten die Täter nach Angaben der Beamten mehr Erfolg: Ein Angestellter eines Geschäfts bemerkte den Trick nicht.

Ein Trickbetrüger soll etwa 18 bis 25 Jahre alt, 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß und schlank sein. Er soll ein gepflegtes Äußeres, blasse Haut sowie kurze, dunkle Haare haben. Er trug eine blaue Jacke und einen helleren Kapuzenpullover. Der zweite Gesuchte wird wie folgt beschrieben: etwa 20 bis 30 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, kräftige Statur, dunkle Haare, gebräunte Haut, Tattoo in Form eines Kreuzes hinter dem linken Ohr, schwarze, lange Daunenjacke mit auffälligen Reißverschlüssen.

Hinweise gehen an das Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter 06221/991700.