Heidelberg-Bergheim (pol/run) In der Poststraße brach laut Polizeiangaben ein bislang unbekannter Täter am Donnerstagabend gegen 22:40 Uhr in einem Parkhaus unterhalb eines Lebensmitteldiscounters einen Kassenautomaten auf. Er entwendete daraus Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Der Täter hatte sich gewaltsam am Schloss des Automaten zu schaffen gemacht, um an das Bargeld zu gelangen. Anschließend war er mit der Beute in unbekannte Richtung geflüchtet. Der entstandene Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Tel.: 06221/99-1700 in Verbindung zu setzen.