Heidelberg. (pol/van) Zu zwei Festnahmen ist es in der Altstadt in der Nacht von Samstag auf Sonntag gekommen, nachdem Polizeibeamte angegriffen worden waren.

Die Beamten waren gegen 0.30 Uhr in der Unteren Straße auf eine am Boden liegende Person aufmerksam geworden. Als sie dem 24-Jährigen aufhelfen wollten, schlug dieser plötzlich mit der flachen Hand in das Gesicht des einen Uniformierten.

Als die Polizei den Mann festnehmen wollte, attackierte sie ein Bekannter des 24-Jährigen. Auch er soll einen der Beamten ins Gesicht geschlagen haben. Zeugen beobachteten den Vorfall und eilten der Polizei zur Hilfe. Beide 24-jährigen Angreifer wurden festgenommen.

Auf dem Weg zur Dienststelle leistete einer der Angreifer weiter Widerstand. Der Begleiter musste zur Ausnüchterung in Gewahrsam bleiben, der Mann, der zuvor auf dem Boden gelegen hatte, wurde auf freien Fuß gesetzt. Gegen beide wird nun ermittelt.

Die leichtverletzten Beamten konnten den Dienst fortsetzen.