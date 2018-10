Heidelberg-Altstadt. (pol/kau) Am Montagabend gegen 22.30 Uhr hat ein Anwohner eines Schuhgeschäftes in der Hauptstraße zwei Männer entdeckt, die gerade versuchten sich Zugang zu dem Laden zu verschaffen. Als sie den Zeugen bemerkten, flüchteten die mutmaßlichen Einbrecher in unterschiedliche Richtungen, meldet die Polizei.

Einer der beiden lief über die Hauptstraße, Akademiestraße, Friedrich-Ebert-Platz bis zur Friedrich-Ebert-Anlage. Der Zeuge hatte die Verfolgung aufgenommen, verlor den Mann allerdings am Adenauerplatz aus den Augen. Nach ersten Ermittlungen haben die mutmaßlichen EInbrecher nichts geklaut, aber die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest.

Beide Täter sollen 18 bis 20 Jahre alt sein. Einer war etwa 1,75 Meter groß, schlank und dunkel gekleidet. Der Andere war etwa 1,85 Meter groß, trug eine dunkle Jogginghose und hatte einen Beutel dabei. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sollen sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter 06221/99170-0 melden.