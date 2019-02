Heidelberg. (pol/van) Zu tief ins Glas geschaut hat ein Rollerfahrer am Mittwoch. Die Polizei berichtet, dass der 31-Jährige mit über 1,7 Promille in der Eppelheimer Straße unterwegs gewesen war. Beamte des Polizeireviers Heidelberg-Mitte hielten den Rollerfahrer in Höhe eines Baumarktes zu einer Verkehrskontrolle an und stellten sofort fest, dass der Mann nach Alkohol roch.

Der 31-Jährige musste seinen Roller vor Ort stehen lassen und die Beamten zu einer Blutprobe mit aufs Revier begleiten. Dessen Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.