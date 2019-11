Heidelberg. (pol/mare) Ein 22-jähriger Mann sitzt nach dem Einbruch in eine Arztpraxis in Kirchheim hinter Gittern. Er wurde am Tatort mit Diebesgut erwischt, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilen.

Am Dienstag, 19. November, war der junge Mann demnach in die Praxis eingebrochen. Er soll hier mehrere Betäubungsmittelrezepte, eine Flasche Diazepam, etwas Bargeld und zwei Armbanduhren gestohlen haben. Kurz nach 3 Uhr nachts wurde er dann mithilfe eines Polizeihundes noch im Gebäude festgenommen. Zudem hatte er eine geringe Menge Amphetamin dabei.

Wegen Fluchtgefahr wurde schließlich Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls und unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln erlassen.