Heidelberg-Bergheim. (pol/rl) Am späten Sonntagabend kam es an der Kreuzung B 37/Bergheimer Straße zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines roten Kleinwagens missachtete gegen 22 Uhr an der Kreuzung die rote Ampel und zwang einen bei grün einfahrenden Toyota-Yaris-Fahrer zu einer Vollbremsung. Ein dahinter fahrender Audi bremste ebenfalls, fuhr jedoch auf den Toyota auf. Der Kleinwagen kümmerte sich nicht um den Unfall und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Mannheimer Straße weiter.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. An Toyota und Audi entstand ein Gesamtschaden von mehr als 10.000 Euro.

Der roten Kleinwagen ist möglicherweise ein Smart und hatte eine auffällige rote oder orangene Lackierung sowie dunkle Karosserieteile im Bereich der C-Säule. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls sich unter der 06221/99-1700 zu melden.