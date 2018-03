Heidelberg. Einen VW Golf Variant mit dem Kennzeichen HD-SW 93 stahlen am Mittwoch, 19.September, bislang unbekannte Täter. Laut Polizei war der Dienstwagen der Stadtwerke Heidelberg

gg. 17.20 Uhr auf einem Parkplatz der Mittermaier-straße/Kurfürstenpassage abgestellt worden. Als der Fahrer rund eine Stunde später zurückkehrte, war das Auto gestohlen. Nachdem eine Nachschau in der direkten Umgebung erfolglos blieb, erstattete der 53-Jährige Anzeige bei der Polizei. In dem Auto befanden sich diverse elektronische Prüfgeräte, ein "HP-Compaq"-Netbook sowie persönliche Gegenstände. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl bzw. Verbleib des VW Golf geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier HD-Mitte, Tel.: 99-1700, zu melden. (pol)