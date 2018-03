Heidelberg. Drei Männer aus Heidelberg im Alter von 20, 21 und 23 Jahren wurden am Sonntagabend kurz vor 22 Uhr in der Heidelberger Richard-Wagner-Straße festgenommen. Das Trio steht unter dringendem Verdacht, in wechselnder Besetzung für drei Raubüberfälle auf Pizzaboten verantwortlich zu sein - ein weiterer konnte durch die Festnahme verhindert werden. Nach dem letzten Raubüberfall hatten sich zwei aufmerksame Zeugen bei einer Polizeistreife gemeldet und die entscheidenden Hinweise gegeben. Die weiteren Ermittlungen hatten die Kriminalpolizei auf die Spur der Tatverdächtigen geführt.

Die drei jungen Männer wurden am Montagmorgen dem Haftrichter vorgeführt, der die von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehle erlassen hat. Anschließend wurden sie in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert. In dem von ihnen benutzten Auto wurden eine "Sturmhaube" sowie weitere Maskierungsmittel aufgefunden. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und wird von Kriminaltechnikern einer eingehenden Untersuchung unterzogen. Außerdem wurde in der Wohnung des 20-Jährigen eine Schreckschusswaffe aufgefunden und sichergestellt.

Einer der Tatverdächtigen räumte in seiner ersten Vernehmung seine Beteiligung an dem Raubüberfall auf einen Pizza-Fahrer in Leimen ein. Der 21-Jährige und der 23-Jährige sind bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Ob die Tatverdächtigen noch für weitere Straftaten in Frage kommen, ist derzeit Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen in Wiesloch. (pol)