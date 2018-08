Versuchter Einbruch in Kirchheim: Tausend Euro Sachschaden

Heidelberg-Kirchheim. Die Terrassentüre eines Anwesens in der Adolf-Rausch-Straße in Kirchheim wollte zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag ein bislang Unbekannter aufbrechen. Die Hebelversuche schlugen aber allesamt fehl, so dass der Einbrecher von seinem Vorhaben abließ und flüchtete. Bisherigen Erkenntnissen zufolge dürfte ein Schaden von rund 1000 Euro entstanden sein.Auf die beschädigte Terrassentüre wurde am Sonntagnachmittag ein Zeuge aufmerksam, der die Polizei verständigte. Sachdienliche Hinweise zu dem versuchten Einbruch nehmen die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Süd, Telefon 06221/3418-0, oder die Kollegen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Telefon 0621/174-5555 entgegen.

In der Warteschlange: iPhone aus Rucksack gestohlen

Heidelberg-Bergheim. Während ein 16-Jähriger am Sonntagnachmittag in der Warteschlange vor dem Tiergartenschwimmbad in der Tiergartenstraße stand, entwendete ein unbekannter Täter aus dessen Rucksack das neue silberne iPhone 6 im Wert von fast tausend Euro. Besucher des Bads, die auf den Diebstahl gegen 14.15 Uhr aufmerksam wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Nord, Telefon 06221/4569-0, in Verbindung zu setzen.

Beschädigte ein Radfahrer den geparkten BMW?

Heidelberg-Ziegelhausen. Einen im Schulbergweg in Ziegelhausen abgestellten BMW beschädigte in der Zeit zwischen Sonntagabend, 19 Uhr, und Montag, 10.30 Uhr vermutlich ein Radfahrer. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von 2000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Anhand der vorgefundenen Beschädigungen geht die Polizei von einem Radfahrer aus, der möglicherweise infolge Unachtsamkeit gegen den BMW krachte. Zeugen, die zur genannten Zeit Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, Telefon 06221/4569-0, zu melden.

Einbrecher flüchtete in Richtung "Im Entenlach"

Heidelberg-Pfaffengrund. Ein bislang unbekannter Täter brach am Montagvormittag in einen Kellerraum eines Anwesens im Blütenweg im Stadtteil Pfaffengrund ein. Ein Anwohner wurde gegen 10 Uhr durch ununterbrochene Klopfgeräusche aufmerksam und schaute nach dem Rechten. Ein ca. 30 Jahre alter Mann flüchtete in Richtung der Straße "Im Entenlach". Ob bzw. was im Einzelnen gestohlen wurde, ist aktuell noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Eine Sofortfahndung im dortigen Wohngebiet verlief ohne Erfolg. Beschreibung des Täters: 30 Jahre, ca. 185 cm groß, trug ein schwarzes Polo-Hemd, Jeans und weiße Schuhe. Die Beamten des Polizeireviers Süd nehmen sachdienliche Hinweise hierzu unter Telefon 06221/3418-0, entgegen.