Heidelberg. Schwere Verletzungen zog sich eine 63-jährige Autofahrerin am Dienstagmorgen, 13. August, kurz vor 8 Uhr auf einem Parkplatz im Klausenpfad zu. Wie die Polizei mitteilte, parkte die Frau ihren Wagen ohne die Handbremse zu betätigen. Durch das leichte Gefälle rollte das Auto los und erfasste die Frau. Sie wurde mit ihrem Fuß zwischen dem Auto und einer Treppe eingeklemmt. Glücklicherweise konnte sie selbst noch die Rettungskräfte alarmieren und so wurde sie schnell am Unfallplatz erstversorgt. Anschließend brachte man die Frau in eine Klinik zur weiteren Behandlung. (pol)