Heidelberg. Schwere Verletzungen zog sich eine 16-jährige Fahrradfahrerin am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Friedrich-Ebert-Anlage zu. Die Schülerin war gegen 13:15 Uhr in Richtung Adenauerplatz unterwegs, als sie plötzlich nach links auf eine Parallelfahrbahn zog. Hierbei übersah sie einen von hinten kommenden Mercedes. Sie kollidierte mit dem rechten Kotflügel des Autos und stürzte zu Boden. Das Mädchen wurde nach notärztlicher Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sie erlitt schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen.

Durch die Unfallaufnahme war die Friedrich-Ebert-Anlage etwa eine Stunde blockiert, was zu Verkehrsbehinderungen und einem Rückstau führte. (pol)