Heidelberg. Auto und Straßenbahn kollidierten am Sonntag, 24. Juni, gegen 18.20 Uhr in der Karlsruher Straße, so dass der Straßenbahnverkehr für zumindest 30 Minuten unterbrochen war.

Ein 32-jähriger Opel Astra-Fahrer hatte laut Polizei zunächst an der roten Ampel der Abbiegespur L 598/B 535 angehalten, war dann aber aus bislang nicht geklärten Gründen losgefahren und mit der herannahenden Straßenbahn zusammengestoßen. Der Opel wurde über den Grünstreifen auf die L 598 geschleudert. Glück im Unglück hatten der Fahrer wie auch seine Beifahrerin: sie erlitten nur leichte Verletzungen.

An dem Opel entstand Sachschaden von 2.500 Euro und musste nicht mehr fahrbereit abtransportiert werden. Angaben über die Schadenshöhe an der Straßenbahn liegen derzeit noch nicht vor. Der 32-jährige Verursacher sieht einer Anzeige entgegen. (pol)