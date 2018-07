Heidelberg. Opfer eines dreisten Diebstahls wurde eine 68-Jährige am Dienstagnachmittag, 9. April, am Bismarckplatz. Die Heidelbergerin war laut Polizei gegen 15 Uhr von einer fremden Dame angesprochen worden. Diese bat das Opfer sie auf eine Toilette zu begleiten, da ihr schwindelig geworden sei. Daraufhin begaben sich die beiden Frauen in eine Kundentoilette in einem Kaufhaus am Bismarckplatz. Hierbei klaute die Unbekannte den Geldbeutel der 68-Jährigen, ohne dass diese das zunächst bemerkte. Die Täterin wird wie folgt beschreiben: etwa 60 Jahre alt, kinnlange schwarz-graue Haare, spitze Nase, Brillenträgerin. Zeugen, die Hinweise zu dieser Frau geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier HD-Mitte (06221/991700) zu melden. (pol)