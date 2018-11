Heidelberg. (rnz) Eine neue Studie des Moses Mendelssohn Instituts belegt: Selbst die von der Bundesbildungsministerin Anja Karliczek vorgeschlagene Bafög-Reform mit einer Steigerung des Höchstsatzes auf 764 Euro Euro reicht in an 20 von 96 untersuchten Hochschul-Standorten nicht zum Leben. In Heidelberg beispielsweise (Platz 14) ermittelte das Institut monatliche Lebenshaltungskosten für Studenten von 745 Euro beziehungsweise 780 Euro (inklusive Nahverkehr).

Für einen Platz in einer Wohngemeinschaft sind hier 380 Euro fällig. München ist mit durchschnittlichen Kosten von 1000 Euro pro Monat der Spitzenreiter bei den teuren Hochschulstandorten. In Ilmenau in Thüringen ist das Leben für Studenten mit 595 Euro am günstigsten.

Die Wissenschaftler ermittelten Stadt für Stadt die unterschiedlichen Kosten für Wohnung, Nahverkehr, Studium, Lebenshaltung und Verpflegung. In den 20 begehrten Hochschulstädten mit Kosten über dem neuen Bafög-Höchstsatz studieren mehr als ein Drittel der Studenten. "Wer dort eine eigene Wohnung benötigt und auf die staatliche Förderung angewiesen ist, wird sich finanziell auch künftig sehr stark einschränken müssen", erläutert Stefan Brauckmann, Direktor des Moses Mendelssohn Instituts.

Alleine 600 Euro entfallen in München auf die Kosten für einen WG-Platz. "Somit hilft in solchen Städten die Erhöhung der Wohnkostenpauschale von 250 auf 325 Euro wenig, um ein Standardzimmer anmieten zu können." Die Wohnkosten sind also der Hauptgrund für die die unterschiedlichen Lebenshaltungskosten. "Wir plädieren deshalb für einen regional angepassten Ortszuschlag für besonders hochpreisige Hochschulstandorte", so Brauckmann.