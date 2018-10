Von Theresa Leisgang

Heidelberg. Während seines Physik-Diploms war Florian Freundt kein Fan von großen Feiern. Mit fremden Leuten fühlte er sich nie wohl. Während der Promotion hat sich das geändert, inzwischen tanzt er auf jeder Hochzeit - als Fotograf. Das Handwerk hat er sich selbst beigebracht und finanzierte sich damit das Studium. Die Weiterentwicklung kann man auch in den Bildern auf seinem Blog erkennen: Wo früher Sonnenuntergänge im Odenwald zu sehen waren, steht jetzt in der Landschaft eine Braut. Der RNZ erzählte Florian, wie er während des Studiums zu einem gefragten Hochzeitsfotografen in der Region wurde - eine Entwicklung, die er selbst nie geahnt hätte.

Hintergrund Jobbörse für Studenten: Viele Studenten in Heidelberg sind auf Nebenjobs angewiesen, um ihr Studium zu finanzieren. Hier lohnt sich die Suche: Aushänge in den Mensen: Der Klassiker bei der Jobsuche für Studenten sind die Aushänge in der Zentral- und der Triplexmensa. Von Aushilfs- über Neben- und Ferienjobs ist hier alles dabei. Die [+] Lesen Sie mehr Jobbörse für Studenten: Viele Studenten in Heidelberg sind auf Nebenjobs angewiesen, um ihr Studium zu finanzieren. Hier lohnt sich die Suche: Aushänge in den Mensen: Der Klassiker bei der Jobsuche für Studenten sind die Aushänge in der Zentral- und der Triplexmensa. Von Aushilfs- über Neben- und Ferienjobs ist hier alles dabei. Die Online-Jobbörse des Studierendenwerkes hat ebenfalls alle möglichen Stellen im Angebot, die für Studenten interessant sein könnten. Wer Interesse an einem Job hat, bekommt beim Studierendenwerk die Kontaktdaten - www.studentenwerk.uni-heidelberg.de/ de/online_jobboerse. Die Praktikums- und Stellenbörse der Uni bietet vor allem Praktika, Minijobs und Stellen in wissenschaftlichen Einrichtungen. Nebenjobs finden sich dort aber auch - www.uni-heidelberg.de/stu dium/imstudium/careerservice/praktika.

[-] Weniger anzeigen

"Ich habe ein paar Jahre gebraucht, bis ich es mir zugetraut habe, mich in diesen Tag zu stürzen - sowohl fotografisch, als auch persönlich. Du hast schon eine enorme Verantwortung. Schaffst Du es, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein?", sagt er. Sein erstes Geld mit Fotos verdiente er als Sportfotograf. "Da ist nicht so viel Druck dahinter. Wenn ich jemanden fotografiere, wie er beim Heidelbergman-Triathlon im Neckar schwimmt, da erwarten die Leute nicht das perfekte Bild. Auf einer Hochzeit ist das schon anders."

Er verdient nun sein Geld mit einer Tätigkeit, die er sich selbst beigebracht hat, ohne Seminar oder Vorlesung. Im Selbststudium waren Freunde seine Motive. "Mit ihnen habe ich letztendlich gelernt, gute Fotos zu machen, im perfekten Moment abzudrücken, die richtige Blende zu setzen. Ich habe sechs Jahre lang privat fotografiert, bevor mich jemand gefragt hat, ob ich eine Hochzeit fotografieren will", erzählt Florian. Vor seinem ersten Einsatz fühlte er sich Tage vorher schon gestresst, war unruhig. Inzwischen sei er "tiefenentspannt": "Ich checke am Abend vorher meine Ausrüstung, und dann läuft der Tag wie von selbst. Das Einzige, was mich immer noch stresst, ist das Paarshooting. Es fällt mir nach wie vor schwer, Leuten zu sagen, wie sie sich zu verhalten haben."

Vergangenen Sommer hat Florian zehn Hochzeiten fotografiert, das sind 40 Stunden mit Anreise und Nachbearbeitung pro Feier. Dieser Zeitaufwand schlägt sich natürlich auch im Studium nieder. "Meine Doktorarbeit in Physik hätte ich ohne die Jobs deutlich schneller abgeben können. Ich genieße die Zeit an der Uni sehr, war aber nie ein super ambitionierter Student. Wenn Du als Physiker nicht mit ganzem Herzblut dabei bist, dann hast Du in der Forschung wenig Chancen." Dafür hat er andere Erfahrungen gemacht, die er wichtig findet: "Was ich beim Fotografieren auf jeden Fall gelernt habe, ist, mit Menschen umzugehen. Das bringt mir auch als Physiker etwas, wenn ich mich nach dem Studium auf Stellen bewerbe. Aber wenn ich so in mich reinhöre, dann fühle ich mich derzeit als Fotograf doch deutlich wohler."