Mehr als sieben Stunden sollte es dauern, bis Mittwoch früh um 2.13 Uhr die erste Sitzung des Studierendenrats (StuRa) beendet wurde. Sieben Stunden, in denen ein sattes Programm abgearbeitet wurde und nach denen keiner mehr im Hörsaal war, dem die Müdigkeit nicht anzusehen gewesen wäre. Aber trotzdem fiel vor allem eines auf: Die rund 70 anwesenden Studierendenvertreter scheinen hoch motiviert zu sein. Bis zum Ende ging es diszipliniert und konstruktiv zu und auch um 2 Uhr nachts wurde noch inhaltlich diskutiert.

> Stura-Vorsitz: Katharina Peters, Georg Wolff

> Solidaritätsbekundung: Der StuRa will die Studierenden in Bayern, die noch keine Verfasste Studierendenschaft haben, politisch und finanziell unterstützen.

> Ein Satzungsänderungsantrag, nachdem der StuRa bereits beschlussfähig wäre, wenn nur 25 Prozent der Mitglieder (statt bisher 50 Prozent) anwesend sind, wurde abgelehnt.

> Die nächsten Sitzungstermine: Heute (17. Dezember), 7. und 21. Januar sowie 4. Februar, jeweils um 19 Uhr.

> Die Raumsituation sei, so der StuRa, nicht tragbar, da der Hörsaal der Physik nicht barrierefrei ist. Die heutige Sitzung wird vorerst trotzdem wieder dort stattfinden (Albert-Ueberle-Straße 3-5). dns

Dabei ging am Anfang alles sehr schnell. Ohne Probleme wurden die Sitzungsleitung, die StuRa-Vorsitzenden Katharina Peters und Georg Wolff sowie Finanzreferent Christian Mittelstaedt gewählt (siehe Kasten). Bei Letzterem gab es Bedenken, da es in seiner Amtszeit als Finanzreferent der Fachschaftskonferenz (FSK) Probleme gab, gewählt wurde er trotzdem. Das lag wohl auch daran, dass sich für fast alle Posten nicht mehr Bewerber meldeten, als es Plätze gab. Außerdem waren die Kandidaten bis auf wenige Ausnahmen vielen Anwesenden schon bekannt, da sie sich bereits in der FSK oder der AG Verfasste Studierendenschaft (VS) engagiert hatten.

Neben dem Finanzreferat wird es zumindest bis Januar nur vier weitere Referate geben: Das Referat für Verkehr, für Vernetzung, für Konstitution und Gremienkoordination und für EDV. Deren Vertreter bilden gemeinsam mit den Vorsitzenden die Referate-Konferenz, quasi die Regierung der Studierendenschaft.

Das vorerst einzige inhaltlich arbeitende Referat ist das Referat für Verkehr, da schon in Kürze Verhandlungen mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) über ein neues Semesterticket anstehen - die wohl wichtigste Aufgabe des StuRas in naher Zukunft. Dementsprechend zeigte sich hier auch dessen Ernsthaftigkeit. Denn als Thomas Rudzki von der "Liste" für das Verkehrsreferat kandidierte und als Mitglied dieser Spaßgruppierung versprach, sich für einen "Transrapid zwischen Bismarckplatz und Neuenheimer Feld" starkzumachen, war er der Einzige, der bei der Wahl durchfiel.

Die letzte Wahl an diesem Abend hatte es schließlich in sich. Denn die Mitglieder der Schlichtungskommission (Schliko), die für Wahlen zuständig ist und bei Streitigkeiten vermitteln soll, werden mit Zweidrittel-Mehrheit gewählt. Bei den "Männerplätzen" ging das einigermaßen schnell, dort reichten "nur" drei Wahlgänge. Bei den Frauen traten gleich neun Bewerberinnen an, von denen alle bis auf eine im ersten Wahlgang abgelehnt wurden - teilweise mit desaströsen Ergebnissen. Trotzdem gingen alle in den zweiten Wahlgang, der ein ähnliches Ergebnis hervorbrachte. In der dritten Runde dasselbe.

Nun herrschte Ratlosigkeit, es war schon 0.30 Uhr und die Stimmung sank. Ein Vorschlag, die Schliko mit weniger Sitzen zu bilden, wurde abgelehnt, ebenso wie eine Sondersitzung in der nächsten Woche. Nach langer Diskussion einigte man sich auf eine Neuwahl für die verbliebenen Plätze und animierte neue Kandidatinnen, daran teilzunehmen. Von denen wurden dann zwei im ersten Anlauf gewählt. Die Erleichterung über diese schwere Geburt - es war mittlerweile 1.23 Uhr - war allen anzusehen.

Da eine Diskussion über die Höhe des StuRa-Beitrags vertagt wurde, blieben noch zwei Anträge: Der Erste sollte das Quorum für die Beschlussfähigkeit des StuRas absenken. "Wir würden ein grundfalsches Signal aussenden, wenn wir in der ersten Sitzung so etwas beschließen", befand ein Mitglied. Die anderen sahen das ähnlich, der Vorschlag wurde abgelehnt.

Schließlich blieb noch ein inhaltlicher Antrag, in dem sich der StuRa mit den Studierenden in Bayern, die immer noch für eine Verfasste Studierendenschaft kämpfen, solidarisch erklärten und diesen "finanzielle und politische Unterstützung" zusagen sollte. Hier schlug wohl doch die Müdigkeit zu Buche, denn man beschloss, den Antrag zu verschieben. Darauf regte sich Protest, zum ersten Mal wurde es laut und emotional: "Was soll das denn? Wir waren jahrelang auf die Hilfe anderer ASten angewiesen", rief ein Zuschauer laut. Auch der frisch gewählte Vorsitzende Wolff meldete sich zu Wort: "Ich finde das grundlegend falsch, nicht den historischen Moment der ersten Sitzung zu nutzen, um unsere Solidarität auszudrücken." Seine und andere Erklärungen sorgten schließlich für ein Umdenken: Der Antrag wurde wieder auf die Tagesordnung gesetzt und mit großer Mehrheit angenommen.

Nach über sieben Stunden wurde dann die Sitzung beendet. Der StuRa hatte sich ein Mammut-Programm vorgenommen und dieses diszipliniert abgearbeitet. Auch wenn es anstrengend war, ging man zufrieden und stolz nach Hause.