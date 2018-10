Von Stefan Meyer

Wie sparen wir genug Ressourcen, um unsere Umwelt zu erhalten? Wie lässt sich das mit einem Wirtschaftssystem verbinden, das alle ernährt? Wie verbinden wir das mit einem sozialen Gefüge, bei dem alle an einem Strang ziehen? So oder so ähnlich lauten die vielleicht größten Herausforderungen der Gegenwart - und einige der Fragen, die bei den "Hochschultagen Nachhaltigkeit" im Mittelpunkt stehen, die bis zum 6. Mai laufen.

Drei Aspekte machen diese Veranstaltungsreihe so besonders. Erstens erfolgt bereits im Orga-Team der Schulterschluss zwischen ganz unterschiedlichen Gruppen. In diesem Jahr sind es etwa 15 Studenten von sieben Initiativen und Institutionen, die gemeinsam die Aktionstage stemmen.

Zweitens hat sich - was gerade in der Hochschullandschaft selten genug passiert - eine enge Zusammenarbeit zwischen Heidelberg und Mannheim etabliert, sodass die Veranstaltungsreihe in beiden Städten stattfindet. "Letztes Jahr war es nur in Mannheim, da die Kapazitäten in Heidelberg gefehlt haben.

Umso schöner, dass es in diesem Jahr wieder geklappt hat", verrät Sarah Arndt. Und nicht zuletzt verfolgen die Organisatoren einen ganzheitlichen Ansatz, der sich nicht nur auf die ökologische Perspektive beschränkt. "Nachhaltigkeit ganzheitlich betrachtet, schließt auch die ökonomische und soziale Nachhaltigkeit mit ein. Wir versuchen daher, diese drei Säulen auszubalancieren", betont Patrick Schygulla.

In diesem Sinne haben die Organisatoren ein vielfältiges - und kostenfreies - Programm zusammengestellt. Bereits gestern erfolgte in Mannheim der Auftakt mit einem Vortrag über nachhaltige Stadtentwicklung. Am heutigen Mittwoch steht um 19 Uhr im Hörsaal 1 der Neuen Uni in Heidelberg die Postwachstumsökonomie im Mittelpunkt.

Zur selben Zeit und am selben Ort folgt am Donnerstag ein Vortrag über die Herausforderungen der Energiewende. Die restlichen Veranstaltungen finden dann wieder in Mannheim statt: ein Kinoabend am Mittwoch, verschiedene Workshops am Samstag sowie eine Podiumsdiskussion über globale Ernährung mit einem "Markt der Möglichkeiten" am Freitag, der auch gleich den Weg in die Praxis aufzeigen soll.

"Es gibt sehr viele Initiativen und Gruppen, die in diesem Bereich schon aktiv sind. Die laden wir zu unserem Markt ein und bieten eine Plattform, um ins Gespräch zu kommen und vielleicht Interesse zu entwickeln", erklärt Schygulla.

Überhaupt ist den Veranstaltern viel am Dialog gelegen. "Wir haben nach jedem Vortrag ein Get-together geplant", verrät Arndt. "Verschiedene Bäckereien stellen uns Spenden vom Vortag zur Verfügung. Von diesem Büffet kann sich jeder etwas nehmen." Gelebte Nachhaltigkeit also.

Wie wichtig dieses Thema ist, steht für die Organisatoren ohnehin außer Frage: "Es kann gar nicht präsent genug sein. Egal, in welche Richtung man schaut: Es ist offensichtlich, dass das, was bisher getan wurde, definitiv nicht reicht", betont Falk Bartels. "Das Thema muss präsenter sein - und irgendjemand muss damit anfangen."

Info: www.hochschultage.org