Von Jutta Biener-Drews

Waldbrunn/Schönbrunn. Winter ist nicht in dieser Saison. Wer sich auf dem höchsten Berg im Odenwald oder auf den Höhen des Kleinen Odenwalds wintersportlich betätigen möchte, schaut heuer in die Röhre. Noch jedenfalls. So wenig, will heißen: weniger als nichts, gab’s hier in der Region schon lange nicht mehr. Skifahrer, Langläufer, Rodler sehen mit jedem Tag Richtung Frühling ihre Chancen schwinden, sich in dieser Saison auf dem Katzenbuckel oder einer der Schönbrunner Loipen noch verausgaben zu können. Die dünne Schneedecke auf dem Katzenbuckel reicht derzeit nur fürs Schlittern mit dem Plastikbob, bedauert Marina Hofherr in der Touristen-Information Waldbrunn. "Für richtige Schlitten sind drei Zentimeter zu wenig".

Drei Zentimeter Weiß, grade so "hingehaucht", wie Hofherr spottet, und alles festgefroren. Fürs Wochenende ist nicht mehr, eher weniger zu erwarten. Hat sich der Katzenbuckel mit seinen immerhin 626 Höhenmetern in diesem Winter eigentlich schon sportlicher gezeigt? Marina Hofherr erinnert sich dunkel an ein paar Tage im Dezember. Aber selbst da ist das Loipenspurgerät nie zum Einsatz gekommen. "Waldbrunn hat ein großes, schweres Spurgerät, da müssen mindesten 20 bis 25 Zentimeter Schnee liegen!"

Auch in Schönbrunn ist weiße Pracht nicht in Sicht. Freie Straßen, grün-weiße Wiesen: Wenn Karl Wilhelm aus dem Rathausfenster schaut, sieht er: Keinen Winter. Ob die Loipen hier oben überhaupt schon gespurt waren? Der Bauamtsleiter kann sich nicht erinnern.

Und sein Gedächtnis trügt ihn nicht. Forstrevierleiter Klaus Berberich, zuständig fürs Loipenspuren in Schönbrunn, war noch kein einziges Mal im Einsatz. "Ich hab’ natürlich immer Gewehr bei Fuß gestanden", aber die Schneedecke war durchweg zu löchrig, muss Berberich passen. Zwar gab es hier und da an geschützten Stellen mal neun, zehn, auch schon 15 Zentimeter Weiß, wie im Wald bei Haag zum Beispiel. Aber das war immer nur ein kurzes Zwischenspiel: "Der Schnee ist gleich wieder weggetaut". Aller Tage Abend ist für diesen Winter natürlich noch nicht. Auch in den Vorjahren stellte er sich erst mit einiger Verspätung bei uns ein - als schon niemand mehr damit rechnete. Aber wer will dann noch Rodeln gehen...