Eberbach. (RNZ) Sturmtief "Sabine" hielt auch in Eberbach Feuerwehr, Bauhof, Stadtgärtnerei und Försterei auf Trab. Das teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit. Bereits in den Abendstunden des Sonntags musste die Feuerwehr in die Altstadt ausrücken: Der Bauzaun an der Dauerbaustelle in der Bahnhofstraße war in die Baugrube gefallen. Er wurde wieder aufgestellt, die Werbung entfernt.

Am Montag war die Feuerwehr von 4.50 Uhr an im Einsatz. Im Breitensteinweg blockierten zwei umgefallene Bäume die Straße. Auf der Neckarbrücke wurde das dort montierte Windgitter teilweise weggerissen. Teile stürzten in den Neckar und auf die Bundesstraße. Die Reste des Windgitters waren nicht mehr stabil und wurden tags darauf durch den Bauhof abgebaut.

Am Montagvormittag wurden umgestürzte Bäume von der Schwanheimer Straße, der L 2311 und der Baummannstraße in Friedrichdorf entfernt. In Friedrichdorf fielen Bäume auf einen Carport. Um die Mittagszeit unterstützte die Feuerwehr die Stadtförsterei bei Sicherheitsfällungen entlang der L 524 in Richtung Unterdielbach. Während der Arbeiten kam es immer wieder zu kurzzeitigen Vollsperrungen. Außerdem mussten verstopfte Straßeneinläufe gereinigt und Straßen von herabgefallenen Ästen und Laub gesäubert werden.

In der Stadt und in den Ortsteilen beschädigte der Sturm Dächer und deckte Ziegel ab. Die Feuerwehr Eberbach war bis in den frühen Nachmittag mit rund 15 Einsatzkräften mit den Abteilungen Stadt und Friedrichsdorf an elf Einsatzstellen im Einsatz. Dass Menschen durch den Sturm zu Schaden gekommen wären, ist der Stadtverwaltung bislang nicht bekannt. Im Stadtwald fielen durch "Sabine" rund 1000 Festmeter Sturmholz an – die Stadtförsterei sieht das, gemessen am Jahreseinschlag von 23000 Festmetern, als verkraftbar an. Die Aufarbeitung werde allerdings durch die Verteilung an vielen Stellen mit hohem personellen, maschinellen und zeitlichen Aufwand verbunden sein.

Vor allem Nadelbäume sind dem Sturm zum Opfer gefallen. Auch um Borkenkäfern keinen zusätzlichen Brutraum zu bieten, soll das Sturmholz schnell beseitigt werden. Gestern waren die Mitarbeiter der Stadtförsterei dabei, die Fahrwege im Stadtwald vom Sturmholz zu befreien.

Auch das Wildgehege im Holdergrund wurde Opfer des Sturms: Bäume rissen an mehreren Stellen die Zäune ein. Mehrere Wildschweine büxten aus. Zum Einfangen der Ausreißer waren laut Stadtverwaltung fast alle Mitarbeiter der Stadtförsterei nötig.

Da nach dem Sturm viele Bäume noch wacklig sind und abgebrochene Äste herunterfallen können, rät die Stadtförsterei, den Wald in den nächsten Tagen zu meiden.