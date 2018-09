Captn Catfish alias Fabian Fahr wird am Samstag, 15, September, das Cigarboxguitar-Festival mit Nicole Guida auf der Hauptbühne in Pleutersbach eröffnen. Foto: Christofer Menges

Pleutersbach. (ngu) Der Kulturverein Depot 15/7 lädt auch in diesem Jahr wieder zum Smokin' Guitars, dem deutschen Cigarboxguitar Festival ein - es findet am Samstag und Sonntag, 15. und 16. September, im Rahmen der Pleutersbacher Straßenkerwe statt.

An zwei Tagen trifft sich hier im Neckartal die Cigarboxguitar-Szene. Die Gäste erwartet ein buntes Programm an handgemachter Musik auf handgemachten Instrumenten verschiedenster musikalischer Richtungen.

Das Programm > Samstag, 15. September: 15.30-16.30 Captn Catfish/Mrs. Nicky 16.30-17.30 3TO1 17.30-18.30 DeHerrRuppel 18.30-19.30 Todd Cecil 19.30-21 Garage 3 21-22.30 DC Snakebuster 22.30-1 Adi Hauke > Sonntag, 16. September: ab 11 Uhr Open stage/ Jam Session 12-13 Mandoferno 13-14 Professor Snakeoil 14-15 Cigarbox Gerry 15-18 Mississippi Blues Bunch

Nach der Kerweeröffnung mit Fassbieranstich durch Bürgermeister Peter Reichert werden Captn Catfish & Mrs Nicky die Bühnenacts eröffnen.

Zum ersten Mal mit im Programm wird Mandoferno sein. Unter diesem Namen tritt der Pleutersbacher Wolfgang Haselberger mit seiner Cigarboxmandoline auf.

Auch das Bluestrio 3 to 1 wird zum ersten Mal beim Cigarboxguitar-Festival in Pleutersbach zu erleben sein.

Was wäre ein deutsches Festival ohne deutschsprachige Darbietungen? Diesen Part übernehmen DeHerrRuppel und Friedel Geratsch. DeHerrRuppel aus Saarbrücken wird, wie auch schon beim allerersten Festival, seine saarländischen Weisheiten zum Besten geben.

Auch dem Frontmann der NDW-Kultband Geiersturzflug, Friedel Geratsch, gefällt es in Pleutersbach so gut, dass er auch in diesem Jahr wieder mit dabei sein wird - mit "Blues zum Frühstück" im Gepäck, der neuen CD seiner Band Garage 3.

Adi Hauke ist schon seit längerem in der deutschen Szene aktiv. 2017 war er am Sonntagnachmittag zu hören. Hauke wird das Programm am Samstagabend mitgestalten.

Internationaler Vertreter ist diesmal die belgische Onemanband DC Snakebuster. Mit einem Überraschungsgast aus den USA steht Depot 15/7 noch in der Besprechung.

Während des gesamten Kerwewochenendes sorgen Depot 15/7 und die Pleutersbacher Vereine für das leibliche Wohl an den Ständen.

Für die angereisten Musiker, die nicht auf der Hauptbühne spielen, gibt es auch wieder eine Open Stage geben, auf der am Beginn der Kerwemeile gerne aufgespielt werden darf.

Auf der Händlermeile kann man eine Cigarboxguitar erwerben, sich dort informieren und beraten lassen. Der Musikerflohmarkt bietet unterschiedlichste Bauteile und Materialien.

Kinder können sich ein Canjostick, einen Einsaiter, bauen. Andi Saitenhieb ist Autor von verschiedenen Blueslehrbüchern. Er bietet an zwei Tagen Workshops fürs Spielen mit der Cigarboxgitarre für Einsteiger und Fortgeschrittene an. Als Professor Snakeoil wird er dann am Sonntag auf der Bühne stehen.

Das die Gitarren nicht immer aus Zigarrenkisten sein müssen wird am Sonntag Nachmittag das Trio Mississippi Blues Bunch auf ihren Wine and Beerboxguitars demonstrieren.

Info: Auch in diesem Jahr ist der Eintritt zum Cigarboxguitar-Festival in Pleutersbach frei. Mit dem freiwilligen Erwerb eines Kerwebuttons oder einer Spende können die Besucher aber das Ausrichten dieses Events unterstützen.