Hirschhorn. (hui) Ein Dialog-Display zur Unterstützung verträglicher Geschwindigkeiten in sensiblen Bereichen wurde am Mittwoch, kurz vor Beginn des neuen Schuljahres, an der Schwanheimer Straße gegenüber der Neckartalschule an einem Laternenmast in Betrieb genommen.

Mit dabei waren beim ersten Test der Vorsitzende der Kreisverkehrswacht Bergstraße, Klaus Adler, Bürgermeister Oliver Berthold, Schulleiterin Christel Herrmann und Hausmeister Michael Carl. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit und als Leiter der Ordnungspolizeibehörde Hessisches Neckartal war auch Neckarsteinachs Bürgermeister Herold Pfeifer bei der Inbetriebnahme dabei.

Initiatoren der hessischen Aktion "Ein Smiley für die Verkehrssicherheit" sind das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung, der ADAC Hessen-Thüringen und die Landesverkehrswacht Hessen.

500 Kommunen haben sich an Verlosung beteiligt

In Hessen hatten sich 500 Kommunen bei der Smiley-Verlosung beteiligt, 48 wurden ausgelost. Hirschhorn war eine von drei Kommunen im Kreis Bergstraße, denen die Glücksfee hold war.

Man sollte meinen, das Verkehrsschild mit der Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h sollte für Autofahrer ausreichen, ihre Geschwindigkeit in Schulnähe verantwortungsvoll anzupassen. Weit gefehlt. Bei einer ganztägigen Geschwindigkeitskontrolle im 30 km/h-Bereich letzte Woche, hielten sich laut Berthold 270 Fahrer nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung; jeder dritte fuhr zu schnell. Ausrede eines Fahrers: " Es sind doch noch Ferien". Das Dialog-Display in der Schönbrunner Straße ist Tag und Nacht in Betrieb.

Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass Dialog-Displays das gefahrene Tempo deutlich mehr reduzieren als digitale Geschwindigkeitsanzeigen. Sie setzen mit intensiver psychologischer Wirkung auf Kommunikation mit dem Verkehrsteilnehmer und bringen Autofahrer ohne Gewöhnungseffekte zu deutlichen und anhaltenden Verhaltensänderungen.