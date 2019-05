Schönbrunn. (red) Das Sommerferienprogramm steht. Gruppen, Vereine und Gemeinde haben wieder gemeinsame Sache gemacht, um die Kinder aus den Ortsteilen vom 29. Juli bis 10. September anregend und gut zu unterhalten.

Bis zum 23. Mai müssen Mädchen und Jungs sich jetzt im Bürgerbüro des Rathauses bei Olivia Mühlfeld melden, wenn sie mitmachen und einen "Ferienpass" erhalten möchten. Es können beliebig viele der 17 Veranstaltungen besucht werden, die Plätze werden ausgelost.

Was wird geboten?

Am 29. Juli veranstalten die Moosbrunner Kerwefreunde eine Fahrrad-Rallye ab altem Feuerwehrhaus Moosbrunn. Gruppe 1 (6 bis 9 Jahre) ist von 10 bis 13 Uhr, Gruppe 2 (10 bis 14 Jahre) von 13 bis 16.30 Uhr an der Reihe.

Am 30. Juli von 14 bis 17 Uhr findet die Baumeister-Challenge mit dem Harmonikaclub Haag statt. Ein Mittag für Konstrukteure, Türmebauer, Abreißer und tausenden von Bauklötzen. Welcher Turm ist der höchste? Mit welcher Technik oder welchem Trick entsteht die stabilste Brücke? Treffpunkt ist das alte Rathaus Haag.

Am 31. Juli heißt es "Unser Leben ist bunt, Perlenarmband basteln" mit der evangelischen Kirchengemeinde Schönbrunn.Treffpunkt ist die Kirche von 14.30 bis 17.30 Uhr. Das zweite Angebot des Tages ist Töpfern mit den Freien Wähler Schönbrunn, die sich dafür die professionelle Mitwirkung einer Töpferei aus Mönchzell sichern. Getöpfert wird in zwei Gruppen vor- und nachmittags an der Heimatwiesenhütte Haag, von 12 bis 13 Uhr werden beide Gruppen gemeinsam grillen.

Der 2. August dreht sich "Rund ums Schießen mit dem Luftgewehr" und wendet sich an Zehn- bis 14-Jährige. Dazu lädt der SSV Moosbrunn ins Schützenhaus ein. Am 3. August gibt der Naturschutzbund einen "Kleinen Natur-Fotokurs" mit Handy oder großer Kamera. Es werden auch Kameras zum Ausprobieren zur Verfügung gestellt. Treffpunkt ist die Schule.

Am 4. August steht Spiel und Spaß beim SV Moosbrunn auf dem Programm. Der Verein verspricht einen aktiven Nachmittag auf dem Sportplatz mit abschließendem Grillen. Wer sich für "Mensch ärgere dich nicht!" und andere Brettspiele begeistern kann, ist am 8. August beim VdK Schönbrunn im Sitzungssaal des Rathauses richtig.

Flagfootball ist die kontaktlose Variante des bekannten American Football und kann am 9. August am Sportplatz Schönbrunn erlernt werden - von Mädchen und Jungen gleichermaßen. Am selben Tag lädt der TC Grün-Blau zum Schnupper-Tennis auf die Schönbrunner Anlage ein.

Am 10. August ist beim Kerweteam Schönbrunn ein Kinderfest mit Spielstationen und "Spiel und Spaß mit Euren Kinderhelden" auf dem Rathausvorplatz angesagt.

Der 13. August ist was für "Waldentdecker" beim Bogensportclub Allemühl - inklusive Feuermachen, Bogen schießen, Spiele machen.

Fast wie beim "echten" Biathlon, aber mit ungefährlichen Laserlicht-Präzisionsgewehren dürfen die Ferienkinder am 21. August beim Fun-Biathlon-Laserlicht mit GeoFun und der Gemeinde in einen spaßigen Wettkampf gehen. Treffpunkt Schulturnhalle.

Am 27. August veranstaltet das DRK Schönbrunn einen Erste-Hilfe-Kurs im Rahmen einer Schnitzeljagd. Treffpunkt Bürgersaal.

Am 29. August stellt der CDU-Gemeindeverband ein Alpaka-Trekking ab Schönbrunner Rathaus auf die Beine. Start ist um 8.15 Uhr. Am 30. August wird am Feuerwehrhaus Spiel und Spaß bei der Feuerwehr mit diversen Übungen versprochen.

Zum Abschluss am 7. September wird beim Frauenchor des MGV Schönbrunn ein mehrgängiges Menü gezaubert: "Leckere Kinderküche".

Info: Anmeldung und Auskünfte unter der der Rufnummer 06272/930012.