Region Eberbach. (fhs) Das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe hat für die Bundes- und Landesstraßen in seinem Zuständigkeitsbereich bekannt gegeben, welche Unterhaltungsmaßnahmen 2022 anstehen. Die Region Eberbach ist dabei vor allem von drei Maßnahmen betroffen. Weitere Vorhaben in der näheren Umgebung wirken sich auf Pendler aus.

Die einzige Baumaßnahme im Eberbacher Stadtgebiet an einer Landesstraße ist die geplante Fahrbahndeckenerneuerung auf einem 2,2 Kilometer langen Stück der L524 zwischen Eberbach und Unterdielbach. Diese 2,6 Millionen Euro umfassende Baumaßnahme soll aber noch nicht 2022, sondern erst im nächsten Jahr tatsächlich stattfinden. Sie wurde allerdings jetzt schon als "Vorabinformation" vom Baureferat Nord des RP Karlsruhe mit angekündigt.

Noch in dieses laufende Jahr hingegen fallen die Arbeiten an den folgenden Verkehrsverbindungen: Der RP-Anteil an den Arbeiten in der Ortsdurchfahrt von Schwanheim sowie an der Verbindung zwischen Helmstadt und Aglasterhausen. Seit siebtem März und noch bis ins dritte Quartal wird an der Schwanheimer Ortsdurchfahrt durch das RP-Baureferat die Erneuerung der Fahrbahndecke betreut. Die 700 Meter lange Strecke wird voraussichtlich 1,1 Millionen Euro kosten. Sie gehört zum dritten Bauabschnitt dieses schon länger laufenden Schönbrunner Gemeindeprojekts. Dabei nicht vom RP betreut werden die anderen Erneuerungsmaßnahmen in Schwanheim durch die Gemeinde selbst, Netze BW und fibernet.rnk sowie durch die Telekom.

Die Kreisgrenze überschreitend ist die 1,4 Kilometer lange RP-Fahrbahndeckenerneuerung auf der Bundesstraße B292 zwischen Helmstadt und Aglasterhausen im Neckar-Odenwald-Kreis. Sie soll rund 500 000 Euro kosten und im zweiten Quartal 2022 erfolgen.

Ebenfalls einen neuen Belag erhält ein 4,9 Kilometer langes Stück der B37 zwischen Neckargerach und Binau bzw. Binau und Diedesheim. Die Kosten werden mit 2,1 Millionen Euro beziffert. Diese Arbeiten erstrecken sich über das erste Halbjahr 2022. Und in Mosbach plant das RP-Baureferat eine Fahrbahnerneuerung auf der B27 in der zweiten Jahreshälfte. Alle angekündigten Maßnahmen sollen langfristig die Bedingungen für die Verkehrsteilnehmer verbessen. Während der Bauzeit müssen sie sich allerdings erst einmal auf Baustellen und Verkehrseinschränkungen einstellen.