Eberbachs Revierleiter Gerd Lipponer (l.) gratuliert dem neuen Leiter des Ermittlungsdienstes am Revier Eberbach, Polizeihauptkommissar Uwe Stephan. Foto: pol

Eberbach. (rnz) Mit einem herzlichen „Glück auf!“ hat der Leiter des Eberbacher Polizeireviers Gerd Lipponer den neuen Leiter des Ermittlungsdienstes nach dessen Beförderung am Standort begrüßt: Polizeihauptkommissar Uwe Stephan hat diese Funktion übernommen. Sein Dienstbeginn war bereits 1. Oktober.

Uwe Stephan kam im Juli 2001 zur Polizei des Landes Baden-Württemberg. Nach dem Studium an der Hochschule für Polizei war er ab 2006 als stellvertretender bzw. als Dienstgruppenleiter bei den Polizeirevieren Heidelberg-Nord und Wiesloch eingesetzt. Seit Mitte 2015 leitete der 37-jährige Familienvater eine Dienstgruppe im Wechselschichtdienst beim Polizeirevier Eberbach.

Stephan kennt sich deshalb im Zuständigkeitsbereich des Reviers sehr gut aus. Nun steht er dem Ermittlungsdienst vor und komplettiert das Führungstrio des Polizeireviers mit Leiter Lipponer, Stellvertreter Klaus Großkinsky. Der Ermittlungsdienst bearbeitet im Tagesdienst Straftaten der mittleren Kriminalität und verfolgt Ermittlungsansätze bis zur erfolgreichen Endsachbearbeitung. Letzteres sind Fälle, die ein Polizeibeamter im regulären Schichtdienst situationsbedingt nicht oder nur erschwert weiter verfolgen kann.

Davon unabhängig liegen Schwerpunkte der Ermittlungsbeamten des Polizeireviers Eberbach unter anderem in der Endsachbearbeitung von Fällen „Häuslicher Gewalt“ (in Partnerschaften, Familien und „im sozialen Nahraum unter einem Dach“), von Jugendkriminalität, von Computer- und Internetkriminalität sowie von Branddelikten in Absprache mit der Kriminalpolizei.

Zudem haben die Ermittlungsbeamten noch mehr mit der Kriminaltechnik zu tun und übernehmen in Absprache mit der Kriminalpolizei weitergehende Aufgaben in der routinierten Spurensicherung sowie im sogenannten Erkennungsdienst.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Bereich der Kriminalprävention unter anderem mit dem Hauptziel, die Anzahl der möglichen Gelegenheiten, eine Straftat überhaupt zu begehen, von vornherein zu verringern.

Der Ermittlungsdienst arbeitet dabei zusammen mit Vertretern der Stadt Eberbach, der Gemeinde Schönbrunn und der Gemeinde Heddesbach im Rahmen der sogenannten „Kommunalen Kriminalprävention“. Aktuell, zur dunklen Jahreszeit, gilt dies beispielsweise bei Vorbeugemaßnahmen gegen Wohnungseinbrüche.