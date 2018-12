Eberbach. Eine Panorama-Multivision mit dem Thema "Weites Land zwischen Pazifik und Atlantik" steht am Mittwoch, 9. Januar, um 20 Uhr im Gemeindehaus am Leopoldsplatz auf dem Programm. Seit zwanzig Jahren bereist der Fotograf und Kameramann Stefan Weindl die nördliche und südliche Hemisphäre - immer auf der Suche nach den Bildern der Erde.

Weindl zeigt die Natur so grandios, wie sie vielleicht nie wieder zu sehen sein wird. Mit seinen Multivisionen über Australien, Südamerika, Neuseeland, New York, Norwegen und Südafrika schaffte er sich das Podium, um die "Bilder unserer Erde" in der gebotenen Qualität und Schönheit sichtbar zu machen. Sichtbar und erlebbar für ein breites Publikum.

Fünf Monate war der äußerste Norden Amerikas Weindls Reiseziel. Kanada und Alaska - für Naturliebhaber haben diese Begriffe eine fast magische Bedeutung: Im Westen traumhaft schöne Berglandschaften mit türkisfarbenen Seen, in die eiszeitliche Gletscher kalben. An unendlich langen Highways kleine Dörfer mit farbigen Holzhäusern und lustigen "Schilderwäldern".

Eine wunderbare Tierwelt mit Elchen, Wapitis, Schwarzbären, Grizzlies und Seeadlern. Schier unendliche Prärien mit den so typischen, roten Kornspeichern. Die Millionenstädte an den großen Seen und am St. Lorenz Strom mit beeindruckender Skyline und quirligem Leben und die liebliche Ostküste, wo die Geschichte immer noch lebendig ist.

Mit acht Projektoren, bis zu fünfzehn Meter Breitleinwand und 600 Panoramadias gelingt es Stefan Weindl, dieses wunderschöne Land in Räumen wie dem Gemeindesaal am Leopoldsplatz darzustellen. Wieder kommen dabei zwei Panorama-Großbildprojektoren zum Einsatz, die mit bester Bildqualität für einen wahren Augenschmaus sorgen.