Oberzent. (pol/rl) Am frühen Mittwochabend kam es auf der Landesstraße L3410 zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 16-jährige Kradfahrerin aus Rheinland-Pfalz fuhr gegen 19.50 Uhr auf der Landesstraße von Kortelshütte kommend in Richtung Rothenberg. In einer langgezogenen Linkskurve kam die Kradfahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrsschild.

Bei dem Sturz erlitt die 16-Jährige schwere Verletzungen und kam per Rettungshubschrauber in eine Frankfurter Klinik. Die Polizei sucht mögliche Unfallzeugen, die sich unter der 06062/9530 mit der Polizeistation in Erbach in Verbindung setzen können.