Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Am Dienstag werden sie ihre Leistungsfähigkeit öffentlich vorstellen. Von 17 bis 20 Uhr ist Patienten-Informationstag in der Stadthalle. Da erklären die Eberbacher Notärzte die Rettungskette vom Ort des Geschehens bis in die Klinik. Auch zeigen sie, was Laienhelfer unmittelbar vor Ort tun können.

Nicht immer ganz so öffentlich ist, was die Eberbacher Retter tagtäglich das ganze Jahr über in den Städten und Dörfern, auf Wald und Flur in der Umgebung leisten. Statistisch gesehen, fährt das hiesige Notarztteam mit seinem Einsatzwagen jeden Tag fast vier Mal zu einem Notfall raus. Baden, Hessen, Bayern. Heiligkreuzsteinach oder Miltenberg - alles möglich, wenn professionelle ärztliche Hilfe aus Eberbach gefragt ist.

Neun ausgebildete Notärzte wechseln sich die Woche über im Schichtdienst ab. Am Wochenende stehen zehn bis 15 Kollegen zur Einteilung bereit. Eberbach liegt zwar ganz im Norden Baden-Württembergs. Aber abgehängt im Rettungswesen ist die Stadt nicht. Auch wenn es oft auch private Anstrengungen waren, die die erforderliche Ausrüstung an die Retter brachten.

Zum Jahreswechsel 1970/71 sorgten eine Initiative der Eberbacher Redaktion der Rhein-Neckar-Zeitung und die Spende von Bezirkssparkasse, evangelischer und katholischer Jugend sowie "einer ungenannten Dame" für die ersten Funkgeräte beim Roten Kreuz, der Feuerwehr und im Krankenhaus. Irrfahrten zu falsch angegebenen Unfallorten wie noch zuvor waren damit ausgeschlossen. Dass die Eberbacher Feuerwehr 1977 einen der ersten Schnellbergungswagen im Lande bekam, verdankt sie auch Spenden. Der leuchtendrote Range Rover, der fast 30 Jahre im Dienst war, finanzierte sich auch von der Björn-Steiger-Stiftung.

Am 1. Juni 1991 ist Eberbach endlich Notarzt-Standort geworden. Es gibt ein Rettungsdienstgesetz mit Vorschriften bis hin zu vorgegebenen Hilfsfristen. Das Eberbacher Notarzt-Einsatzfahrzeug steht in der Regel bei der GRN-Klinik am Scheuerberg. Vom Rot-Kreuz-Depot in der Güterbahnhofstraße kommt gleichzeitig ein Wagen mit Rettungssanitätern zum Treffen am Notfallort.

Doch bei aller geregelten Routine kann private Initiative noch vieles verbessern. Mehrere Reanimationen in Eberbach belegen, dass die flächendeckende Verteilung von Laien-Defibrillatoren lebensrettend sein kann. Eberbach hat derzeit 37 bei der Stadtverwaltung registrierte Defis - eine weit überdurchschnittliche Ausstattung.

Eberbach ist nicht nur die erklärte "Defi-Hauptstadt". Der Leiter der Eberbacher Notärzte Dr. Patrick Schottmüller und sein Stellvertreter Dr. Sven Mautner wollen auch mit der Ausstattung ihrer Mannschaft an die Spitze der Entwicklung. Den Einsatz eines Knochenbohrers für schnelle Narkosen bei Unfällen haben sie amerikanischen Militärärzten abgeguckt. Mit diesem Verfahren werden die Medikamente ins Knochenmark verabreicht. Es klingt zwar martialisch, aber das Eindrehen der Spitze der Kanüle mit einem kleinen Akkuschrauber ist kaum schmerzhafter als das Stechen einer Nadel. Vor allem bei Notfällen mit Kindern hat sich der Bohrer bewährt.

Jetzt haben die Anästhesie-Oberärzte Schottmüller und Mautner ein Video-Laryngoskop mit kleinem LCD-Bildschirm auf der Wunschliste. Mit dem digitalen Blick auf Stimmbänder und Kehlkopf können die Ärzte auch bei fülligen Patienten besser intubieren. Knapp 2000 Euro kostet eine solche Videoausstattung. Für die permanente Herzdruckmassage auch auf längeren Transportfahrten haben die Eberbacher Klinikärzte eine mechanische Reanimationshilfe im Auge. Die neu entwickelte tragbare Konstruktion ist in der Lage, selbsttätig 100 Kompressionen pro Minute über lange Zeit durchzuführen.

Der Rettungsdienst in Bayern ist komplett mit solchen Geräten ausgestattet. In Heidelberg ist ein System bereits im Einsatz. Dort muss die Polizei allerdings den "Lucas", so heißt ein Fabrikationstyp, bei einer Klinik abholen und zum Einsatzort bringen. In Eberbach hätte er auf dem Rücksitz des Ford Kuga der Notärzte noch Platz. "Lucas" kostet rund 15.000 Euro. Spender müssen nicht ungenannt bleiben wie jene Dame 1970.

Info: "Von Knochenbruch bis Herzstillstand" - Dienstag 10. Oktober, 17 bis 20 Uhr, Patienten-Informationstag der GRN-Klinik in der Stadthalle.