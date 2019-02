Neckarsteinach/Hirschhorn. Sehr guter Resonanz erfreute sich der Existenzgründertag im Hessischen Neckartal, den die Städte Hirschhorn und Neckarsteinach kürzlich gemeinsam mit der Wirtschaftsregion Bergstraße/Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB) veranstalteten. Im Rathaus von Neckarsteinach berieten Markus Lahm, Leiter der WFB-Gründerberatung, sowie Marco Kreuzer, Projektleiter der Gründungsoffensive Bergstraße-Odenwald und Gründerberater bei der WFB, Existenzgründern, Unternehmern in der ersten Wachstumsphase, Freiberuflern und Unternehmensnachfolgern aus dem Hessischen Neckartal kostenlos zum Thema Gründung.

Themen waren beispielsweise die Geschäftsidee und Erstellung des Businessplans, Finanzierungsmöglichkeiten einer Gründung, aktuelle Fördermöglichkeiten von Kreis, Land, Bund und der Europäischen Union, Vorbereitung auf das Gespräch mit Banken und Finanziers und vieles mehr.

Außerdem informierte Kreuzer über die Gründungsoffensive Bergstraße-Odenwald, mit der die WFB und die Odenwald-Regional-Gesellschaft mbH (OREG) die Gründungsbereitschaft in der Region weiter steigern wollen. Im Mittelpunkt steht ein Wettbewerb für alle, die konkrete Pläne für eine Gründung haben oder mit der Idee für eine Gründung spielen. Die Teilnehmer haben die Chance, Preise zu gewinnen, Netzwerke aufzubauen und öffentliche Aufmerksamkeit zu gewinnen. Die Veranstaltung war gleichzeitig Startschuss für ein neues Angebot, das die WFB für die Gründer in der Region bereithält: eine Initialberatung per Video. Dafür nutzt die WFB zukünftig das Videotool "Wire", im Browser und als App verfügbar. Für diese Onlineberatung benötigen die Gründer ein Mobiltelefon, das Videotelefonie erlaubt oder einen Laptop/PC mit Webcam und Mikrofon. "Mit diesem zunächst nur für die beiden Neckartal-Kommunen ausgelegten Pilotprojekt wollen wir erreichen, dass sich Existenzgründer von dem mitunter weiten Weg nach Heppenheim nicht abschrecken lassen und trotzdem unser kostenfreies Angebot in Anspruch nehmen", erläutern Lahm und Kreuzer.

Neckarsteinachs Bürgermeister Herold Pfeifer zeigte über den Erfolg der Veranstaltung erfreut: Die Wirtschaftsregion Bergstraße sei eine Gründerregion - und das Neckartal ein sehr gutes Pflaster für Existenzgründer.

Info: Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.wirtschaftsregion-bergstrasse.de.