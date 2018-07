Raubach. Ende Juli gibt in den Wäldern rund um die Raubacher Höhe wieder eine charakteristische Luftveränderung zu schnuppern. Liebhaber von Lagerfeuerromantik, schwarzen Gesellen und originellen Wettbewerben werden dann voll auf ihre Kosten kommen, denn dann ist dort oben auf dem Odenwälder Höhenrücken wieder die beliebte Köhlerwoche angesagt, zu der die beiden Schönmattenwager Vereine Gesangverein Harmonie und FC Odin zusammen mit dem Köhlerteam vom Freitag, 27. Juli, bis Sonntag, 5. August einladen.

Der Startschuss fällt am Freitagabend um 18 Uhr, wenn der Holzkohlenmeiler feierlich entzündet wird. Dazu gibt es viel Musik, Infos und so manche Anekdote und witzige Geschichte rund ums Köhlerhandwerk oder vom "Raubacher Jockel", der zu Lebzeiten gleichfalls mit der Köhlerei seinen Unterhalt bestritt.

Dann schwelt der Meiler zehn Tage lang unter strenger Bewachung vor sich hin, die Köhler Joachim Sauer und Jürgen Walter freuen sich wenn ihnen Petrus dazu zehn unwetterfreie Tage spendiert, gleichfalls aber auch über viele Besucher, die da gucken, staunen und fachsimpeln - oder einfach auch nur den Tag in gemütlicher Runde mit einer Köhlermahlzeit im Freundeskreis ausklingen lassen wollen.

Für die entsprechende Biergarten-Atmosphäre haben die beiden Vereine im Vorfeld den Waldplatz oberhalb der Raubach hergerichtet. Die vielen fleißigen Helfer der Küche bieten jeden Tag kulinarische Köhlerspezialitäten und leckere Tagesessen sowie kühle Getränke an, als weitere Spezialität wird am ersten Sonntagmittag ein über der Holzkohle gegrilltes frisches Odenwälder Wildschwein angeboten.

Am zweiten Wochenende, wenn sich die Köhlerwoche dem Ende nähert und der Meiler zur Ernte ansteht, gehen die Raubacher Köhlertage am Sonntag, 5. August, nahtlos in die "Odenwälder Hochlandspiele" in der mittlerweile zwölften Auflage über.

Heroisch-anmutig wird es dann, wenn die Musiker ihre Pipes & Drums schultern und musikalisch zusammen mit den Matadoren der Hochlandspiele in die Waldarena einziehen. Ansonsten geht es bei dieser Odenwälder Variante der berühmten Schottischen Highlandspiele locker und unverkrampft zu, die Teilnahme ist kostenlos und auch die schicken Schottenröckchen, die Kilts, die zu tragen während des Wettbewerbs heilige Pflicht ist, werden gestellt, können aber auch mitgebracht werden.

Ein bisschen beweglich sollten die Kämpfer allerdings schon sein, außerdem Sinn für Humor und Spaß haben und ein paar Muckis für die Wettkämpfe obendrein. Die Disziplinen Baumstamm-Werfen/Baum-stamm-Überschlag und Tauziehen sind gesetzt, die dritte Aufgabe variiert von Auflage zu Auflage, wird im Vorfeld noch nicht verraten, sondern hochgeheim gehandelt.

Zu erreichen ist der Festplatz auf der Raubacher Höhe mit dem PKW über Ober-Schönmattenwag oder Finkenbach der Kreisstraße 37 Richtung Raubach folgend. Gleichfalls bietet sich der Kohlenmeiler auch als leicht zu erreichendes Wander- oder Fahrradziel an, z.B. von Ober-Schönmattenwag aus durch das Ellenbachtal mit dem sanften Anstieg zur Raubacher Höhe.

Info: Anmelden zur Teilnahme an den Odenwälder Hochlandspielen können sich Teams zu drei Personen bereits jetzt bei den beiden Vereinsvorsitzenden unter Telefon 06207/81633 oder 921568.