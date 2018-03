Eberbach. Das Kindertheater Papiermond aus Köln ist auf Familientour und am Freitag, 9. März, mit "Kasperle & die Trauminsel" zu Gast in der Aula der Werkrealschule. Das Spiel beginnt um 16.30 Uhr, das VHS-Kreativteam ist für die Veranstaltung verantwortlich. Das Stück ist ein modernes Kasperspiel aus eigener Feder für Kleine (ab drei Jahren) und Große an besonderen Spielorten.

Mit dem Stück "Kasperle & die Trauminsel" startet das Kindertheater Papiermond ins Frühjahr. Zum Inhalt:

"Im Schloss des Königs herrscht tiefe Traurigkeit. Das Lachen der Prinzessin wurde gestohlen! Dabei hatte die Prinzessin doch ein so schönes Lachen. Da ist natürlich die Hilfe von Kasper gefragt. Im Auftrag des Königs und mithilfe des Zauberers begibt er sich auf die Reise zu einer geheimnisvollen Trauminsel. Dort soll eine Zauberblume zu finden sein, die die Kraft besitzen soll, ein Lachen zu schenken.

Auf der Trauminsel schließlich beginnt das Abenteuer erst richtig, denn Kasper begegnet dem äußerst merkwürdigen Knäuselzwerg Willi. Dieser ist wie der Name sagt sehr "knäuselig" und weiß wohl auch irgendetwas über das verschwundene Lachen der Prinzessin.

"Ein Lächeln zaubern" lautet das Motto von Puppenspieler Adrien Megner, und so wartet auf die kleinen und großen Zuschauer wieder eine aufregende und lustige Geschichte mit Kasperle und seinen Freunden.

Das Programm dauert etwa 40 Minuten und ist für Kinder ab drei Jahren geeignet. Der Eintritt beträgt 6 Euro pro Person. Karten sind an der Tageskasse erhältlich (keine Reservierung, kein Vorverkauf). Einlass bzw. Kassenöffnung ist ca. 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn. Freie Platzwahl. Die vorderen Sitzreihen sind wie immer für Kinder reserviert.

Info: Auf der Webseite www.kindertheater-papiermond.de, auf Facebook: www.facebook.com/papiermond