Abgerissen wird demnächst ein ehemaliges Wiegehäuschen in Langenthal, damit in der Ulfenbachstraße die Wasserleitung ohne Vollsperrung für den Verkehr repariert werden kann. Foto: Marcus Deschner

Von Marcus Deschner

Hirschhorn. Ausführlich mit den Finanzen beschäftigte sich der Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss in seiner jüngsten Sitzung. Dabei wurde dem unter Vorsitz von Max Weber (SPD) tagenden Gremium von der städtischen Finanzabteilung auch eine Änderungsliste zum Haushaltsentwurf vorgelegt. Auf dem sechsseitigen Papier finden sich etliche Positionen in ganz unterschiedlicher finanzieller Höhe. Beispielsweise eine Anmerkung zu "öffentlich rechtlichen Benutzungsgebühren" für die Kindertagesstätte, die der Stadt 2400 Euro mehr in die Kasse spült. Denn Ü3-Kinder aus anderen Bundesländern sind nicht vom Kindergartenbeitrag freigestellt. Diese Regelung gilt nur für hessische Kinder. Mit der zum 1. April in Kraft getretenen Satzungsänderung müssen die betroffenen Eltern nun die Beiträge bezahlen.

Deutlich mehr ausgeben muss die Stadt wohl auch für die Unterbringung der Kinder während des Umbaus der Kindertagesstätte. Das Provisorium soll in der alten Post sein. Waren zunächst noch 2000 Euro dafür angesetzt, so sind es nun 27.000 Euro.

Mit gut 25.000 Euro schlagen die Kosten für die Reparatur am Feuerwehrgerätehaus nach einem Verkehrsunfall dort zu Buche. Doch für die Stadt wird’s ein Nullsummenspiel, denn die Kosten dafür muss der Verursacher bzw. dessen Versicherung tragen.

Neu auf der Liste findet sich eine Position für den Bauhof in Höhe von 3000 Euro. Dabei geht’s um den Abriss des ehemaligen Wiegehäuschens, das derzeit als privates Lager genutzt wird. Früher waren darin Gegenstände des Bauhofs untergebracht. Das kleine Gebäude muss weichen, weil die vier Meter tief im Boden liegende Wasserleitung in der Ulfenbachstraße repariert werden muss. Die Arbeiten könnten sonst nur unter Vollsperrung der Straße erfolgen, die Anwohner könnten ihre Häuser im Hohen Feld dann nicht mehr mit dem Auto erreichen.

Deutlich verändert haben sich in der Liste auch die Umlagen, die an den Kreis gezahlt werden müssen. Während die Kreisumlage um 68.000 Euro auf gut 1,4 Millionen Euro zurückgeht, steigt die Schulumlage um 45.000 Euro auf 928.000 Euro. Die Kreisumlage war nämlich bislang mit 32,65 Punkten angesetzt und wurde auf 31,15 Punkte gesenkt. Die bisherige Schulumlage von 19,57 Punkten stieg auf 20,57 Punkte. Der vom Magistrat vergangenen August aufgestellte Jahresabschluss der Stadt Hirschhorn für 2016 wurde im Januar vom Revisionsamt des Kreises Bergstraße geprüft. Korrekturen gegenüber der aufgestellten Bilanz wurden dabei nicht vorgenommen.

Auch gab es keine Änderungen gegenüber der Ergebnis- und Finanzrechnung. Das Revisionsamt bescheinigte, dass der mit dem Abschluss vorgelegte Anhang den gesetzlichen Vorschriften entspricht und der Rechenschaftsbericht im Einklang mit dem Jahresabschluss steht. Das Bilanzvolumen betrug in Aktiva und Passiva gut 28 Millionen Euro. Allerdings wies das Amt auch darauf hin, dass der Jahresabschluss verspätet aufgestellt wurde.

Zu Beginn dieses Jahres traten Änderungen der Hessischen Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung in Kraft, die die Kommunen zu einer schnelleren und fristgerechten Aufstellung der Jahresabschlüsse verpflichten.

Einstimmig empfahl der Ausschuss der Stadtverordnetenversammlung, den geprüften Abschluss festzustellen und dem Magistrat Entlastung zu erteilen.