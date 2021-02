Hirschhorn/Eberbach. (RNZ) Am morgigen Dienstag, 9. Februar, beginnt Hessen Mobil mit den Bauarbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn der Bundesstraße B 37 zwischen Hirschhorn und der Landesgrenze. Die gesamten Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Ende April an. In den ersten fünf Wochen wird der Verkehr zunächst zweispurig über verengte Fahrbahnen an der Baustelle vorbeigeleitet. In diesem Zeitraum erfolgen vorbereitende Arbeiten, wie Abbruch- und Fräsarbeiten an Zufahrten und Banketten, sowie das Herstellen und Anpassen von neuen Borden und seitlichen Mulden.

Voraussichtlich ab Mitte März folgen umfassende Asphaltarbeiten. Dafür erfolgt eine insgesamt etwa vierwöchige, halbseitige Sperrung mit Einbahnregelung. Der aus Richtung Eberbach kommende Verkehr wird in diesen Bauphasen über die Bundesstraße B45 und die Landesstraße L 3119 über Beerfelden und das Finkenbachtal nach Hirschhorn umgeleitet. Über den Beginn der halbseitigen Sperrung wird zeitnah informiert.

In der letzten Bauphase wird für Restarbeiten, wie etwa dem Einrichten der Schutzeinrichtungen und der Asphaltierung von Zufahrten, eine nochmalige Fahrbahn-Einengung für rund zwei Wochen notwendig.

Im Rahmen der Baumaßnahme wird der Asphaltaufbau der Fahrbahn über rund 4,1 Kilometer zwischen dem Tunnel Hirschhorn und der Landesgrenze bei Eberbach im Hocheinbau erneuert und verstärkt. Dafür wird die Fahrbahndecke rund zehn Zentimeter tief abgefräst und vorhandene Schäden instandgesetzt. Anschließend erfolgt der Einbau einer rund 26 Zentimeter starken Asphaltdecke. Bankette, Schutzeinrichtungen, Muldeneinläufe, Randeinfassungen und Einbauteile werden erneuert und an die neue Fahrbahnhöhe angeglichen. Ebenso werden die seitlichen Straßeneinmündungen an die neue Fahrbahnhöhe angepasst. Die Baukosten der Maßnahme belaufen sich laut Hessen Mobil auf rund 2,56 Millionen Euro und werden vom Bund getragen.